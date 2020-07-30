請男友買下午茶竟等1hr！女友一看原因傻愣　全場跪了

▲網友分享男友買速食店攻略，現省一半，但也因此而遲到。（圖／翻攝PTT）

我們總會有常常相約的摯友以及伴侶，於是對彼此需要多久時間能抵達對方家中都會特別熟悉，如果超過時間，總會打通電話關心是否出了什麼狀況。近日，就有網友分享自己叫男友帶下午茶來家裡，但20分鐘的車程卻花了1小時才到，其原因曝光後引發熱議。原PO在PTT貼文指出「前兩天朋友來我家聊天，剛好我男友也要來找我，我就請他順便幫我買一點下午茶過來，平常男友從他家騎車到我家大概20分鐘就可以到了，我等了快1小時他才來，朋友走了之後，男友很開心的拿一張紙跟我說，你看我省很多，讓你很有面子吼！」只見圖片中，原本女友交代要買的東西是麥當勞的雞塊、飲料等等，總計價格為390元，但男子運用其麥當勞各種優惠，不僅將這些東西都買齊，還現省198元，讓原PO傻眼表示「他應該是為了省這快兩百多塊才遲到的，想問大家有沒有也很愛省的另一半讓你哭笑不得的事情？」貼文一出，網友紛紛回應「是有省啦，但要連繞四次得來速，你男友對省錢還真執著」、「應該是走得來速三次買銅板美食 + 使用得來速VIP卡」、「時間也是金錢啊......其實也沒省到」、「這種蠻可愛的 XDD，會想說這傢伙....」、「得來速熟客券、甜心卡、點點卡全用上了吧哈哈」、「感覺大麥克是熟客券喔，還有甜心卡這樣 XD 」、「真的跪了！直接現省一半」、「蠻可愛的哈哈」。（編輯：張嘉哲）