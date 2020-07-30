動滋券使用範圍驚見「一店家」！老江湖歪樓：要補多少錢

受到新冠肺炎疫情衝擊，政府除推出振興三倍券，還有藝fun券、動滋券、客庄券和農遊券等供民眾抽籤領取；教育部體育署28日抽出400萬位動滋券的得獎者，其使用範圍也引發關注。昨（29）日下午，一名網友在臉書社團《爆廢公社》分享，在動滋券官網公告的使用範圍發現「一店家」，貼文立刻掀起高度討論。
原PO表示，在動滋券官網查詢合作業者時，無意間發現桃園某卡拉OK店竟也能夠使用，店門招牌還寫著提供歡唱和茶藝，且有刷卡服務。原PO不禁納悶道「請問大大們，抽到的動滋券500，進去這店『動滋動滋』還要補多少？」
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛驚呆回應「動滋券的涵蓋範圍比我想像中的還廣泛啊」、「動滋動滋」、「還要搭配振興券吧」、「真的假的？後悔沒抽」、「這也可以當合作店家」、「是能跟運動扯上什麼關係啦」；也有不少網友歪樓表示「茶藝坊應該要用藝fun券哦」、「我覺得要補很多」、「這要補多少錢？」
事實上，根據動滋券官網資料顯示，體育署發放400萬份500元面額的動滋券電子票券，使用範圍包含各大體育活動賽事、運動旅遊、電競商品和購買體育用品等皆可抵用。（編輯：賴詠璿）
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