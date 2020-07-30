「消費券vs一堆抽獎券」到底誰贏？真實理由吵翻：憑什麼

受到新冠肺炎疫情衝擊，政府除推出振興三倍券，還有藝FUN券、動滋券、客庄券和農遊券等，供民眾抽籤領取，甚至不時有網友，將多年前馬英九時期推出的「消費券」提出做比較。對此，今（30）日凌晨，一名網友在PTT八卦版表示，3600消費券是否勝過三倍券和一堆抽獎的券？貼文一出立刻引發熱議，釣出網友分析背後原因，再度讓全場吵翻。
原PO表示，除了振興三倍券之外，政府還推出藝FUN券、動滋券、客庄券和農遊券等，一堆有的沒有的券，不過得透過抽獎、看身分證尾號是幾號才知道是否拿到該券；同時提到當年馬英九執政時期，政府則是讓每人直接領取新台幣3600元的消費券，不禁直問「3600消費券不就勝過三倍券＋一堆要抽獎的券？」
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「消費券屌打」、「後面那種的成本大概會大於3600」、「後者成本超高的憑什麼」；不過，也有網友表示「看不出消費券哪裡比較好」、「刺激度差很多好嗎」、「我倒覺得抽獎券的效益、成本，應該勝過三倍券和消費券」，更有網友點出真實理由，「感覺是玩法比較多，直接發太無聊，多一些花樣、行銷，是不是多一些經濟活動呢？」「比較有趣啊」。
行政院指出，三倍券使用期限到12月31日為止，台灣2300萬國民和15萬名有居留權的外籍配偶，皆可購買振興三倍券，沒有年齡限制，今年年底前出生的嬰兒也有資格，於實體店面、攤販，包括護髮、美甲、百貨公司、餐廳、書店、演唱會、夜市、市場、旅遊住宿等皆可使用，也可以購買彩券；而藝FUN券、動滋券、客庄券和農遊券等四大部會加碼券目前也已開出中獎者名單。（編輯：賴詠璿）
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