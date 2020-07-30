沒跟到台積電超殘念？內行神解「玩股票SOP」：先搞清楚

▲投資股票究竟該掌握哪些訣竅？對此，投資理財聞名的Instagram帳號fumoneey日前就曾貼文分享該如何挑選「優秀的股票」，其中更分成4大SOP。（示意圖／翻攝自pixabay）

台積電股價連日漲幅引發話題，28日更一度飆漲到466.5元天價，許多民眾也相當關心，投資股票究竟該掌握哪些訣竅？對此，投資理財聞名的Instagram帳號fumoneey日前就曾貼文分享該如何挑選「優秀的股票」，其中更分成4大步驟。我們首先必須要知道自己投資的原因，也就是自己期望達到什麽目標，然後就要調整自己對投資的期望，我們可預計所投資的時間及回報，避免因期望落差而作出錯誤決定。當我們了解自己的投資目標後，便可開始尋找合適的公司，若目標是長期投資，就會去找長遠有潛力成長的公司。我們可從自己熟悉的行業或公司開始，分析哪些公司的市值被低估，記得要選擇低風險、高回報的投資，把虧錢的機會減到最低。我們可有兩大方向去分析公司，分別是性質上（Qualitative）及定量上（Quantitative）的分析。前者是了解公司的營運模式和文化，後者就是對公司的財務狀況有所認知。這些資料都可在公司網站找得到，保證自己完全了解公司的背景才可投資。當我們選擇了公司後，就可以找出並分析公司的競爭對手。由於我們所選的有可能不是最好的公司，因此這樣能確保我們選擇最合適的公司，若我們發現公司的競爭者比較好，就可以改變自己的投資選擇，經過這幾個步驟，便有很大機會找到合適的公司。不過，最後也要提醒投資人，投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知），學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。（編輯：賴詠璿）