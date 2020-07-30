友人「拿三倍券爽洗現金」！內行精算狂搖頭：少加一成本

▲一名網友在臉書社團《爆廢公社》貼文提到，友人利用店家優惠想出「三倍券變現法」，不過內行網友精算後卻笑翻直問「忙半天只賺5塊？」（圖／翻攝自爆廢公社）

行政院推出之振興三倍券本（7）月15日正式上路，民眾除了進行數位綁定，還可至指定地點領取預購的振興三倍券，或至郵局直接購買紙本，而紙本三倍券推出之後，更是引發民眾話題不斷。對此，昨（29）日深夜，一名網友在臉書社團《爆廢公社》貼文提到，友人利用店家優惠想出「三倍券變現法」，不過內行網友精算後卻笑翻直問「忙半天只賺5塊？」原PO表示，朋友去一家麵包店，買了原價一條40元的麵包，一次買3條有特價100元，再用500元的三倍券付款，店家找回400元的現金，友人又把麵包拿去賣給他朋友，算一條35元，等於用500元三倍券換到505元的現金，不禁好奇詢問「你們有朋友也是這麼聰明的嗎？」貼文一出，隨即引發熱烈討論，大多網友反倒認為「這樣有聰明嗎？振興券很多店家有配合優惠方案，吃的用的都可以，忙半天為了賺5元，不符合經濟效益」、「花這麼多時間才賺5元，不覺得是在浪費生命嗎」、「才賺這一點，阿捏母湯啦」、「時間成本都沒算進去」、「缺這5塊？」「少算時間和人力啦」、「自以為賺到了，其實虧大了」。而行政院指出，三倍券使用期限到12月31日為止，台灣2300萬國民和15萬名有居留權的外籍配偶，皆可購買振興三倍券，沒有年齡限制，今年年底前出生的嬰兒也有資格，於實體店面、攤販，包括護髮、美甲、百貨公司、餐廳、書店、演唱會、夜市、市場、旅遊住宿等皆可使用，也可以購買彩券。（編輯：賴詠璿）