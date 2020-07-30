服務業超辛苦！客服怒列「3大奧客罪狀」嘆：真的傻眼　

▲網友在社群平台《Dcard》上發文，分享自己身為客服人遇上的奧客案例。（圖／翻攝自《Dcard》）

許多在服務業任職過的人，大部分都會被上司叮嚀「顧客至上」或是「客人永遠是對的」這類話語，而有名網友分享自身經驗，他表明他是認同服務業以客為尊的工作態度，但是問題是「客人覺得自己很偉大」，讓他也列出三點他遇過的誇張案例，貼文一出也引起網友熱議。該名網友在社群平台《Dcard》上發文，他的工作是第四台客服人員，他認同服務業以客為尊的工作態度，也接受把客戶當大人物對待，但問題是「客人覺得自己很偉大」，他也分享了三個在工作上遇到不同的奧客案例，像是「我認識大佬就等於我很厲害」、「沒看清合約就簽約還怪罪他人」以及「對著客服人員耍流氓」。第一位客人因未繳費，所以第四台被斷線，打來劈頭就說只是忘記繳，自己時間很寶貴，為何不能延後繳費，還搬出自己認識許多公司上層人物；第二位客人想取消第四台，但當初合約已簽訂，若現在解除會違約，但他竟表示根本「沒人簽名會看合約」，還怪罪於原PO公司；第三位則是沒繳費被斷線，卻還打來恐嚇原PO，表示自己認識黑道，還放狠話威脅客服、張口咒人，沒想到後來竟然打悲情牌，直接哽咽哭了起來，讓原PO真的是相當傻眼。原PO也補充，除了這三個案例，也有許多令人傻眼的例子，舉凡像是拿自己認識某某立委、認識哪位市長或是在媒體圈有人脈等，但他也發現，「每個爆氣的客人好像都很厲害，但仔細聽就會發現，真正厲害的都不是他們自己呢」，文末也hashtag「服務業真是練等好場所、只要放寬心態佛系工作、奇葩客人就是快樂源泉」。文章一出，網友們紛紛留言「台灣真的一堆刁民」、「台灣人都在比誰大聲誰大尾，真的是笑死這篇文」、「為了看個電視可以搞這麼多把戲也是挺厲害的」、「我也是客服，看來不管是哪個產業的客服都會遇上這幾種人」、「我快笑死了，妳EQ超好好冷靜，辛苦了！每個客人都在情緒勒索是怎樣，怕爆」、「只要是那種我認識你們老闆，我認識你們董事長喔，我認識誰誰誰，我都一律回覆，請他與我聯繫」。（編輯：郭佩蓉）