史上最貴沙拉？吃一口竟要花5萬　苦主嘆：代價不小

▲網友因為吃沙拉裡的麵包丁，牙齒因而斷裂，花費5萬多元植牙。（圖／翻攝自《Dcard》）

▲網友因吃沙拉裡的麵包丁，牙齒因此斷裂。（圖／翻攝自《Dcard》）

常聽聞不少餐廳主打高檔食材，舉凡像是只吃一口黑鮪魚或a5和牛，價錢就貴得嚇人，讓很多民眾也感嘆吃不起。不過有網友分享，自己吃過最貴的沙拉，竟要價台幣「5萬元」，沒想到原來是因為吃沙拉吃到牙齒斷掉，後來看了牙醫，醫師也開玩笑說道「吃這碗沙拉的代價可不小喔」。該名網友在社群平台《Dcard》以「我吃過最貴的沙拉」為題，表示他吃沙拉吃到牙齒斷掉，近日植牙剛完成，不僅花了他半年時間，也花了台幣5萬多元，而他回想起事發經過彷彿歷歷在目。當時他正在客廳，邊看電視邊享用沙拉，突然「啪」一聲巨響，原本以為是有人打破盤子，繼續享用美食，這才發現食物都已染成鮮紅色，連水杯也染紅，但卻沒什麼痛感。原PO馬上照鏡子，一看才發現「天啊！牙齒裂開了，而且是從牙中間開始裂」，他也提及，由於事態緊急，只好去離家裡最近的牙醫就診，只見牙醫搖頭，並解釋牙齒已經沒救了，因為牙齒都已裂到牙根都碎了，只能拔掉。醫師後來詢問原PO吃到什麼東西，牙齒可以裂得這麼嚴重，他也和醫師表明「就吃到沙拉裡的麵包丁」，結果醫師和牙助嘴角幾乎要失守，醫師便說道「吃這碗沙拉的代價可不小喔，你是一定要弄假牙了，植牙的話要5萬！」，原PO文末也補充說明，他裂掉的那顆牙齒因為有抽過神經，才沒知覺到，抽過的牙會特別脆弱，容易裂。貼文一出，許多網友也分享許多經驗「牙科助理路過，吃麵包咬斷牙齒的機率很高喲！不要小看麵包」、「我已經裂很多次了，只是害我牙齒裂掉的是偉特糖」、「每次根管治療完跟病人說要牙套保護，病人：那麼貴，先不用，若干月到年後，同一顆咬裂又再度出現，我說不行要拔掉，病患：蛤之前不是說可以套起來，怎麼現在變成要拔掉還要植牙更貴，我無言」。而根據高醫醫訊月刊第二十一卷第十期《根管治療後的牙齒為何要做假牙》一文中提及，根管治療後的牙齒必須經過一段時間的觀察，確定無症狀後，才能進行後續的牙齒重建治療。將缺損齒質重建的方法有二種。一種是利用填補材直接將窩洞填補起來；另一種則是在牙齒外做上牙冠，將牙齒套起來。根管治療後的牙齒要能被保留，根管治療才有意義。而利用填補材直接填補的方法雖簡單方便，卻不持久。因此多數牙醫師對於根管治療後的牙齒一般多數建議做補綴治療。（編輯：郭佩蓉）