公司下午茶不只有零食！超狂「夢幻福利」　眾喊：缺人嗎

不少公司為了體恤員工的辛勞，都會額外提撥一筆費用於下午茶的相關福利。不過，就有網友指出，自己公司的下午茶很不一般，更加碼曝光員工福利，而引起許多人暴動直呼「缺同事嗎？」
原PO於《Dcard》上發文，表示先前看到有人在網路上分享公司的下午茶零食，但他就坦言自家公司有比零食更棒的福利，原PO就貼出一張啤酒機台的照片，還強調「每個月有六桶的額度，多到喝不完，不喝啤酒的同仁旁邊還有一台咖啡機」。
除此之外，他還解釋公司老闆完全能接受上班喝啤酒，若是較熟識的客戶來，也會倒一杯給對方喝，而零食櫃也是公司標配，「每次開團的時候都很壯觀，大家都瘋狂點各種餐點，然後每個月都會幫同事慶生，蛋糕愈來愈高級」，甚至有新人報到時，中午一定會提供免費披薩，「有一陣子每週都有新人報到，Pizza吃到超膩哈哈」。
最後，原PO也感動直呼，「老闆也真的很大方，去年尾牙吃全台唯一的米其林三星餐廳，完成人生第一次摘星，爽到歪頭！有其他家福利更狂的新創嗎？」
貼文一曝光後，就引來許多網友討論，其中原PO的同事也跳出來分享員工福利，直言「我們新創公司咖啡機、零食不能少，啤酒直接買箱裝，偶爾開團飲料公司全額付費，試用期過之後一年直接給10天特休，全額補助員工旅遊，一年2次（一次國內一次國外），但今年疫情改成一年3次國內旅遊，年終保證兩個月」。
看到這樣的超狂福利，也讓許多人暴動直呼，「請問你缺同事嗎」、「哪間公司那麼好」、「好奇在哪裡，好想明天就去面試」、「明天全部人去哈哈哈，也太好」、「我履歷已經準備好了，就等你了」、「缺人嗎」、「所以我說你到底在哪間公司！！！這福利也太好了吧」。（編輯：陳雅雲）
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