店貓睡手機展示櫃客人全降低音量　網笑：兩隻月租多少？

▲網友經營的手機店裡有兩隻不務正業的店貓，躺在展示櫃上呼呼大睡，完全無視客人存在，還讓上門的客人降低音量說話（圖／網友魏文宗授權提供）

▲店長「阿鈽」在一場颱風過後出現在店門口，當時身上有傷，被魏先生帶回店裡收編，是大人小孩都喜歡的親人貓咪（圖／網友魏文宗授權提供）

▲「阿甩」則是因為眼睛疾病問題而留下來，成為第四隻店貓，個性比較隨興，看心情接待客人（圖／網友魏文宗授權提供）

▲雖然身為店貓應該要好好招攬客人，但是牠們經常不是在放空就是在睡覺（圖／網友魏文宗授權提供）

▲貓咪：沒有帶罐罐來，我們是「不開機」的喔！（圖／網友魏文宗授權提供）

身為店貓睡成這樣有沒有良心啊？在嘉義市經營手機行的網友魏文宗日前在貓咪社團分享了一張照片，只見兩隻店貓分別躺在展示櫃上呼呼大睡，客人還會自動降低引量避免吵醒牠們，讓許多網友笑說：「老闆這隻月租費多少元？」魏先生表示店裡其實一共有4隻貓咪，全都是在門口撿到或救援的小浪貓。睡在展示櫃上的橘白貓是店長老大「阿鈽」，在魏先生開店兩個月後的一場颱風結束後，帶著傷出現在門口因此被魏先生收編，現在已經3歲多的牠非常親人也親貓，大人小孩都很愛牠。展示櫃裡的是1歲半的橘貓老四「阿甩」，原本魏先生撿到牠時打算送養，不過眼睛發炎需長時間滴藥水就順勢收編，個性雖然很撒嬌也能呼喚，但比較任性看心情接待客人，曾經被嚇過所以不喜歡小朋友，因此大多時候喜歡窩在展示櫃裡睡覺。日前阿鈽與阿甩在大白天偷懶倒在展示櫃上呼呼大睡，一隻翻白眼一隻露小牙，上門的客人看到這一幕全部自動降低音量或是默默挪到角落輕聲說話，不想吵醒正在熟睡的店貓們，讓魏先生忍不住分享在貓咪社團上！許多網友看了照片都笑說：「月租吸到飽怎麼算」、「看來這隻是吃到飽的」、「請問櫥窗那隻有配合什麼電信優惠嗎？最近想換新機～」、「這兩隻一定是機皇」、「客人：老闆我要看櫥窗那隻。老闆：那隻已進入休眠模式在充電喔！」另外也有人問：「2隻都是5G的嗎？」魏老闆還幽默地回答：「2隻都是『7KG』，因為是賠錢吃貨所以不推薦給客人喔！」（編輯：陳珮瑜）