好市多員工「檢查收據」看超快？顧客揭真相：根本X光機

▲網友以「 Costco檢查收據的是不是超強」為題，在PTT發文詢問網友。（圖／翻攝自PTT）

不少民眾都有到美式大賣場好市多購物的經驗，而結帳完要走出大門口時，總會見到一位工作人員拿著螢光筆，向每一位有消費的客人檢查收據，對此，就有網友發問「 Costco檢查收據的是不是超強」，而貼文一出，也引起網友熱議。該名網友在PTT 八卦版上發文，表示好市多賣場出口工作人員感覺都沒在看，就只是在畫線，某次他故意將一個東西放在包包上面，結果沒想到就被問了那樣東西怎麼不在車上，讓他當場嚇傻，「原來真的有在檢查喔？有沒有Costco檢查收據人員的八卦？我很在意」。貼文一出，網友們各持著正反意見，有些人表示「我上次東西少，通通收背包裡面，他也沒驗，只是劃一劃」、「根本沒看好嗎 有一次我拿錯的給他看，他也是劃一下就讓我走了」、「我東西都裝包包推空車出去，完全沒說話」、「騙誰，上次我朋友單上多收一項費用畫單的也沒看到」。但也有不少網友回應「超強，我以為都沒在看，有一次店員一件商品刷了兩次，門口馬上發現幫我辦退貨」、「好市多的真的強，反觀某家大賣場自助結帳檢查人員」、「主要是看件數，件數不對才會仔細看內容」、「我老婆也是把東西放包包，他三秒看完問我少拿了什麼，真的猛，根本X光機」、「主要是看件數，件數不對才會仔細看內容」。而根據美媒《Mashed》報導，好市多曾表示，工作人員在幫顧客核對收據，其實是在替客人確定商品條碼有無被重複計算，或是優惠商品沒有以優惠價計算，並不是真的在核對每一個商品，只是大概清點數量，若工作人員有發現問題，就能立刻幫客人處理。（編輯：郭佩蓉）