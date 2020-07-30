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好市多員工「檢查收據」看超快？顧客揭真相：根本X光機

編輯中心/綜合報導-2020-07-30 17:17:26
▲網友分享自己在好市多的購物經驗，他表示出口檢查收據的工作人員某次竟檢查出他推車中有項東西不在，讓他十分驚訝。（圖／NOWnews資料照片）
不少民眾都有到美式大賣場好市多購物的經驗，而結帳完要走出大門口時，總會見到一位工作人員拿著螢光筆，向每一位有消費的客人檢查收據，對此，就有網友發問「 Costco檢查收據的是不是超強」，而貼文一出，也引起網友熱議。

該名網友在PTT 八卦版上發文，表示好市多賣場出口工作人員感覺都沒在看，就只是在畫線，某次他故意將一個東西放在包包上面，結果沒想到就被問了那樣東西怎麼不在車上，讓他當場嚇傻，「原來真的有在檢查喔？有沒有Costco檢查收據人員的八卦？我很在意」。

▲網友以「
▲網友以「 Costco檢查收據的是不是超強」為題，在PTT發文詢問網友。（圖／翻攝自PTT）
貼文一出，網友們各持著正反意見，有些人表示「我上次東西少，通通收背包裡面，他也沒驗，只是劃一劃」、「根本沒看好嗎 有一次我拿錯的給他看，他也是劃一下就讓我走了」、「我東西都裝包包推空車出去，完全沒說話」、「騙誰，上次我朋友單上多收一項費用畫單的也沒看到」。

但也有不少網友回應「超強，我以為都沒在看，有一次店員一件商品刷了兩次，門口馬上發現幫我辦退貨」、「好市多的真的強，反觀某家大賣場自助結帳檢查人員」、「主要是看件數，件數不對才會仔細看內容」、「我老婆也是把東西放包包，他三秒看完問我少拿了什麼，真的猛，根本X光機」、「主要是看件數，件數不對才會仔細看內容」。

而根據美媒《Mashed》報導，好市多曾表示，工作人員在幫顧客核對收據，其實是在替客人確定商品條碼有無被重複計算，或是優惠商品沒有以優惠價計算，並不是真的在核對每一個商品，只是大概清點數量，若工作人員有發現問題，就能立刻幫客人處理。（編輯：郭佩蓉）

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