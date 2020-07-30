韓國爆紅心測！最想在摩天輪哪裡接吻？秒解你的愛情魅力

▲根據韓國網站《vonvon》報導，若現在你和另一半搭乘摩天輪，你會想在哪一個定點接吻呢？答案將測出你的愛情魅力等級！（圖／翻攝vonvon）

心理測驗來了！每個人一定都有獨特的魅力，能夠吸引別人想來與你認識。根據韓國網站《vonvon》報導，若現在你和另一半搭乘摩天輪，你會想在A、B、C、D哪一個地方接吻呢？根據你的答案，將測出你的「愛情魅力等級」！無論你走到哪裡都充滿魅力，不管身在何處，都能成為注目的焦點！即使沒有任何意圖，人們的視線也始終在您身上。有無數的人喜歡你，但卻因你不輕易給人機會，讓人無法輕易接近你。有時候適時接納他人的邀約或好意，或許能讓你找尋到一段良緣。你的個性十分友善，在人際社交上不會讓人感到不舒服，是一個能在任何地方都受到歡迎的氣氛製造者！你不僅外貌出色，就連內在很十分美麗，雖然擁有相當完美的魅力，但在喜歡的人面前卻變得越來越害羞，在戀愛上是屬於經常單相思的人。你是一個內向的人，不容易結識新朋友，但其實有許多人對你有好感，但很多時候對方會因無法進入你的心而選擇放棄。這樣的你即使有喜歡的人，也很容易因為猶豫而錯過，建議你如果信任對方可以嘗試敞開自己的內心，相信一定會取得美好的結果。你是一位會把感情深藏起來的人，即使遇到喜歡的人，也會因為害怕而被動行事！建議你可以和對方多多相處，加深對彼此的了解，這會使你擁有的良好人際關係。（編輯：陳雅雲）