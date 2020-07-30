全家一起買千萬房！男曝「貸款分配」　網臉綠：以後慘了

▲網友分享自己25歲買下第一間房子。（圖／翻攝Dcard）

買房是許多人一生的夢想，不少人都渴望有一間屬於自己的房子，不過，若一個人沒有金錢能力買下房子，與家人合買房子，共同負擔房貸的事情也時有所聞。近日，就有網友分享自己與家人一起買房的故事，但「貸款分配」曝光之後，引發不少人熱議。原PO在Dcard貼文指出「自己簽了一張 1162 萬元的本票，是一間 37.71 坪的預售屋，簽下去的當下很爽，但過幾天突然覺得壓力好重，畢竟才 25 歲就背了一千多萬的負債，這是我們一家五口的起家厝，有爸媽跟我哥還有嫂子。」「父母有工作會出錢，薪水高我一點，但兩位長輩都已高齡，還能做多久呢？哥哥跟嫂子則是工作不穩定，所以現階段房貸部份他們先Pass ，所以重擔落在我身上，以一個月房貸20956元來看，一年就要繳25萬餘元，總共要46年才會繳完，到了71歲才有了人生第一棟房子，大家覺得我的錢都投注在這上面是好還不好？」貼文一出，網友紛紛回應「你哥嫂不用繳房貸又有新房住，根本爽翻，兩個人住家裡，我就不信連個幾千塊都擠不出來幫忙繳」、「想要有一間自己的房子是很好....但是沒必要把負擔都讓自己扛啊」、「你現在願意分擔這個重責，但等到你也有家庭，過幾年父母年邁，無法工作了，甚至需要被照顧，也是需要一筆費用的，你還願意這樣無償的付出嗎？」、「等你以後有了家庭，你也要照顧小孩的費用，到時後會很尷尬」、「沒想到以後還要養小孩吧，還是要跟哥嫂喬一下」。（編輯：張嘉哲）