婚後男生薪水需給女生管嗎？網「4字」秒解：這才是主流

▲有網友在PTT詢問大家「婚後男生錢必需給女生管嗎？」引來許多人分享自身看法，大部分網友一致認為不需要，直言「各管各的」才是主流。（示意圖，與本文無關／翻攝自臉書社團「爆廢公社二館」）

每個人的觀念與想法不同，有些女生結婚後會認為，男生所賺的錢就是要讓自己來管控，究竟夫妻財產應該如何配置呢？近日有網友就在PTT詢問大家「婚後男生錢必需給女生管嗎？」引來許多人分享自身看法，大部分網友一致覺得不需要，直言「各管各的」才是主流。

原PO在PTT貼文指出，女性友人即將結婚，她要求先生每月薪水要讓她來管，女生的錢自己賺自己花，家用則要用男生的錢，更表示她身邊朋友也都這樣，男生錢必需交給女生，這讓他相當困惑，便發文詢問大家「身邊朋友也會這樣要求男生錢必需全數交給女生嗎？」

▲網友在PTT討論婚後男生的薪水必須給女生管嗎。（圖／翻攝自PTT）

問題一出，網友紛紛留言「我覺得不好，要各自存，然後立共同基金」、「我們家是各自管自己收入，家用對半出」 、「現在都AA，各管各的」、「現在買車買房各出一半才是主流」、「各管各的啊！大錢才會進水庫扣款」、「各管各的，我連我老公薪水多少都不知道...」 「女生管錢的時代早就過了」、「各管各的才是主流」。

不過也有人直指「看男生賺多少吧！如果很少就沒差，很多就要好好考慮」、「男生賺女生管，不然沒安全感」、「看兩邊誰理財觀念好阿」、「那像我有繼承、有家族企業、有自己的公司、有投資，怎麼管？ 兩個人開心就好 沒有『一定』要怎樣」、「夫妻之間說好就好」、「有多重收入的人根本很難知道自己賺多少，給個屁」。（編輯：許苡晴）