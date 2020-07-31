上班時間尿褲子？助理男曝「超慘真相」：真的好崩潰

▲男網友因沒注意，不小心將褲子尿濕。 （圖／翻攝自《Dcard》）

▲男網友尿濕褲子時，將「慘況」拍下。（圖／翻攝自《Dcard》）

許多人在小時候一定會有尿褲子、尿床的經驗，但如果是到了出了社會的年紀，在工作時間卻「尿褲子」時，該怎麼辦呢？有名男網友分享，在上班時間便意出現，於是去上廁所，但當他一蹲下來時，悲劇就發生了，因為生殖器直接對準褲子，他直到站起來才發現，不過為時已晚，換得一件濕透的褲子，讓他超級崩潰。該名網友在社群平台《Dcard》上發文，他表示自己在某學校當行政助理，剛入職兩週，其他五個同事都是女生，某天他上午喝完早餐店奶茶，肚子很快就出現便意，於是他借送公文的名義，趁大家不注意時離開辦公室，但當他蹲下上廁所時，悲劇就發生了，一蹲下來，生殖器的角度直接對準褲子，就這樣一滴不漏的尿在褲子上。在直到站起來後才發現，不過已經來不及了，他也表示，蹲了23年沒發生過這種事，讓他直呼「真的好崩潰」，趕緊將褲子用水洗一遍並擰乾，本想和同事們說在廁所玩水，但後來他一回辦公室就坦承了，因為怕乾掉後會有味道，其他同事都一臉不可置信地看著原PO，他將事情緣由說明後，還好其他人都能理解，組長還提議中餐到大賣場吃，讓原PO可以順便買褲子更換，讓他非常感動。貼文一出，掀起網友熱議，「好慘，是我的話會直接請假逃跑去買褲子」、「太慘了，這個會形象直接毀滅吧，我的話直接辭職」、「男生上蹲式真的超不方便，有時候口對不準，會直接尿出馬桶上，蹲著褲子擋住視線的感覺超級不舒服」、「拿一點泥土跟雜草抹在褲子上，裝作是不小心跌坐在濕掉的泥地上，進去辦公室時，還要不經意的拍一下褲子，順便裝掰咖」。也有些網友也分享自身經驗「強者，我曾經也有過但是有注意到所以範圍不大」、「笑死，我之前也這樣，但我假裝水龍頭開太大用濕的」、「我以前在學校也有這樣過但沒有這麼大一塊，我是趕快假裝水打翻整個弄濕」、「我也這樣過，但我立刻發現，後來我上廁所一定會先喬角度」、「我也有發生過，從此再也不敢上蹲式馬桶」。（編輯：郭佩蓉）