大學延畢讀六年！男不解「工作很難找」　過來人戳破真相

▲原PO指出，自己大學讀了六年，怕這因此影響到工作是否錄取。（圖／翻攝PTT）

畢業季一過，許多畢業生開始投入職場。不過，就有網友指出，自己因為學習能力不足，因此大學讀了六年，但畢業後準備尋找適合的工作時，卻發現面試結果不盡人意，因此提問「大學讀六年是不是很難找工作啊？」對此，就引來許多人解答真相。原PO於PTT「Salary」板發文，表示自己大學就讀會計科系，但因為本身學的不太好，讀了六年才畢業。但他就發現，「現在小事務所開的薪水大概都26000-28000，面試了兩家三萬塊的工作，等結果又等的很焦急，蠻擔心會因為自己太廢所以把母校的聲譽詆毀到」。這樣情況，也讓原PO著急發問，「請問各位該如何是好，認真發問，當初有蠻多科目都是老師佛心給過的，心理很明白自己並沒有那個能力，又不想領兩萬多的薪水，希望至少有三萬，感覺最近工作很難找哎，各位給點意見吧感謝」。問題曝光後，就引來許多網友討論，其中就有人認為是否錄取與延畢關聯不大，「我也是延畢念六年，不過沒有往學術走，所以沒有特別受影響」、「我哥的同學念七年，目前在台積上班，年薪破百，給你參考」、「我大學延畢一年，碩班兩年畢業現在也過得還行阿」、「我也是延畢讀六年，找工作沒遇過什麼問題」、「延畢根本沒差好嗎」。不過，亦有鄉民抱持不同看法，直言「六年才畢業，人資有心要問第一關就掰掰了吧......」、「呃...看到6年直覺就...第一份工作的話會比較注意學歷，除了學校，有的會要求成績單」、「一定會被問，你要有辦法解釋」。（編輯：陳雅雲）