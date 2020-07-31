突被主管約談！女搜出「荒唐真相」　萬人看傻：太扯了吧

▲一名女網友在臉書社團《爆怨公社》貼文提到，上班的時候莫名被主管約談，一問之下才知道是一位女同事向主管抱怨她的工作態度，理由讓她忍不住大翻白眼，貼文意外釣出一票苦主共鳴。（圖／取自Pixabay）

畢業後脫離校園生活進入職場，面臨的不僅是工作職務，還會遇上形形色色的工作夥伴。昨（30）日晚間，一名女網友在臉書社團《爆怨公社》貼文提到，上班的時候莫名被主管約談，一問之下才知道是一位女同事向主管抱怨她的工作態度，理由讓她忍不住大翻白眼，貼文意外釣出一票苦主共鳴，直呼「大公司常態啊！」原PO表示，上班時突然被主管約談，原因是有同事投訴她「準時下班、連假不會主動來加班、抓到空閒就滑手機」然後對方每天都忙到最後一個下班，連假都還來公司加班，有空也不敢滑手機，除了回覆LINE訊息。她不禁狂翻白眼，向主管解釋自己沒遲到早退，該繳交的資料沒有遲交過，該同事不做丟給她的工作，也沒第二句話直接做完。原PO強調「放假不就是不用上班？我為何要來假裝加班？現在所有的訊息都在手機裡，我能不看嗎？不然手機都鎖起來，然後不准說我都不看不回，我問心無愧」。此外，原PO也向主管提出，若對方覺得她很閒，兩人可以互相交換業務，主管卻說「也有告訴她這個提議，但她馬上拒絕」，最後無奈表示，所以約談的結論是同事「公主病發作」，且約談後該同事還和她閒話家常，不禁崩潰直呼「真心覺得噁心，謝謝我有好主管」。貼文一出，短短一天時間吸引逾萬人按讚回響，網友紛紛回應「能力差又見不得別人好」、「又不是主管，管到別人太扯了吧」、「大公司常態啊！」「假掰的同事真的很討人厭」、「如果別人都能準時下班只有你需要加班，那就是效率太差了，支持放假就是放假」、「好的主管有眼睛會觀察」、「職場上總是有這種人，能力弱又愛抱怨！幸好主管有眼睛」。（編輯：賴詠璿）