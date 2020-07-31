三芝存在感很低？台人狂指「1特色」：新北僅存秘境

▲有網友好奇在PTT詢問大家「三芝是個什麼樣的地方？」引來不少台人點出「1特色」。圖為淺水灣。（圖／翻攝自Google Map）

「三芝區」位於新北市西北部，北鄰石門區，西北濱台灣海峽，西南連淡水區，東南連金山區及台北市北投區。然而，今（31）日有網友就好奇在PTT發問「三芝是個什麼樣的地方？」結果多人紛紛狂指「1特色」，即「度假放鬆的地方」，認為是「新北僅剩的秘境」。

原PO在PTT八卦板表示，新北市三芝區，人口2萬出頭，是北海岸裡存在感相對低的鄉鎮，他認為，從淡水到台北市已經夠久，三芝又比淡水更遠！且景點似乎只有「淺水灣」比較有名而已，並好奇詢問大家「三芝是個什麼樣的地方？有沒有八卦？」

▲網友在批踢踢討論三芝是個怎樣的地方。（圖／翻攝自PTT）

問題曝光，不少網友都直指「夏天舒服，陽光、沙灘、海岸邊很有feel」、「新北僅剩的秘境」、「度假放鬆的地方，但僅限夏天，冬天的冷風和濕氣不是開玩笑的」。

另還有人留言「冬天風很大，一直飄雨」、「路邊賣的菜很多真的是阿公阿嬤自己種的，真的比較好吃」、「房子超老，人好少好老，或者應該說清幽」、「冬天你就知道，整個冬天不是下雨就是寒流」、「若沒記錯，有家牛排館還不錯」、「冬天比淡水冷」、「路超平！」「牛排好吃的地方」。

（編輯：許苡晴）

同時，現在因為後疫情時期，暑假進入旅遊高峰，三芝也推出走訪社區的輕旅行，有三和社區、福成社區推出一日遊路線，不但可以走訪秘境，還可以看古厝、遊洗衣窟的鄉村人文風情。有興趣的民眾可以關注新北市社會局「逗陣趣社區」網頁，查詢各社區的旅遊行程。