錄取月薪16萬工作！男揭「上班地點」　全場狂勸：想清楚

擁有一份高薪的工作，相信是不少人夢寐以求的。不過，就有網友指出，自己的家人最近錄取了一份月薪16萬的工作，雖然聽起來不錯，但上班的地方卻讓人猶豫不決，因而上網發問向大家尋求建議。然而，許多人一看卻紛紛秒勸「要想清楚！」
原PO於PTT 八卦板上發文，表示最近家人收到工作錄取通知，但該份工作就在香港，月薪開出4.2萬港幣（約新台幣16萬元）。但原PO就坦言「聽起來好像還不錯，但沒機票沒吃住...地點在中環，附近地點港島5站內租屋有點誇張，和樓鳳同棟的也要1~1.2萬港幣，好點有管理員的大樓套房要快2萬港幣」。
甚至因為近期香港疫情升溫，以及港版國安法問題，讓原PO著急提問，「假設原本在台薪水大概5萬台幣而已，你會願意去香港嗎？」
問題一曝光後，就引來許多網友討論，其中不少人也因為「港版國安法」及「疫情」兩大問題，紛紛勸誡要想清楚，「香港現在局勢不明，未來會不會很快就被裁很難說」、「政治情勢加新冠，不值得」、「勸你不要不把國安法不當一回事」、「這個沒法存錢到3倍的速度，我不會去冒險」。
中國人大常委會上（ 6 ）月 30 日火速表決通過港版國安法，並由國家主席習近平簽署公布施行，於本月 1 日確定生效，讓兩岸關係再度引發話題，且影響範圍不僅包括台灣，甚至擴大至國際社會。而近期香港的疫情不斷升溫，已經連續多天單日確診病例新增百例，綜合以上兩大因素，讓網友不建議原PO家人前往香港工作。
不過，也有人認為可以嘗試看看，直言「我會考慮，但其實蠻有風險的」、「4.2萬一個人很夠用，香港調薪快，績效好三四年後就破5萬」、「房租6萬、生活4萬、月存6萬，好像還可？」、「你如果能保證只是過水一兩年，不涉政治，未來會離開。那去香港會是個機會」。（編輯：陳雅雲）
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