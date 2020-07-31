新冠肺炎狂燒半年！國家排名「驚人變化」曝　眾一看嚇壞

▲六七月全球新冠肺炎確診人數前十大排名。（圖／翻攝PTT）

新冠肺炎疫情持續在國際間蔓延，不少國家挺過第一波疫情之後，近日迎來第二波疫情，不僅日確診人數屢創新高，國際排名也跟著大洗牌。對此，就有網友討論「武漢肺炎爆炸數逐月排行榜」貼文引發廣大迴響。原PO在PTT貼文指出「統計一下今年一月底到七月底世界確診前十名的國家，可以發現走出台灣之後世界的疫情真的很嚴重」只見排行中，在疫情剛爆發時「中國」為第一名維持了一個多月，相繼出現確診激增的國家包含日本、韓國等等，但台灣從二月開始積極防疫後，就再也沒有出現於前十名中。但到了三月後，美國確診人數突然暴增衝到第一名，歐洲地區義大利、西班牙也因為醫療崩潰問題躍升第二名及第三名，到了四月，排名差不多，但新進榜的還有巴西、俄羅斯；五月份美國確診人數依舊最高，巴西則衝到第二名、俄羅斯第三名，新進國家則有「印度」；而六月跟七月就由美國、巴西、俄羅斯、印度包辦前四名，但疫情已擴及南非地區。貼文一出，網友紛紛回應「走出台灣真的嚇爛」、「美國到底在幹嘛……」、「美國從三月開始就一直第一，真的很恐怖」、「台灣完全平行世界」、「日本最近也迎來第二波了...」、「還是待在台灣乖乖等疫苗問世」、「真的很誇張，排名一直在變動」、「國外真的控制不住啊」。（編輯：張嘉哲）