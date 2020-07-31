威力彩差一碼拿31億！他曬「真實獎金」崩潰：對不起台彩

▲一名網友指出，自己差1碼就能拿到威力彩頭獎31億的獎金。（圖／翻攝PTT）

▲原PO貼出中獎彩券。（圖／翻攝PTT）

威力彩史上最高頭獎總獎金31.2億元於27日開出，由2注分得，各抱走15億6247萬3476元，並分別從台北市及南投縣開出。不過，就有網友指出，自己差1碼就能拿到31億大獎，更曝光自己最後獎金數目，而引起許多人討論。原PO於PTT 八卦板上發文，表示自己因為先前威力彩獎金高達31.8億元，因此就跟風花了800元買彩券，但當開獎後，結果就讓他震驚直呼，「中了三獎1注、四獎7注，實拿23萬啦…」。不過，他也崩潰坦言，自己差1碼就能拿到頭獎31億，直言「以前都笑新聞跟頭獎擦身而過的人一定會崩潰，想不到發生在自己身上真的很痛苦...每次我都酸台彩很會編故事唬爛，人就是這樣，只有遇到了 才會選擇相信。」文中他貼出中獎彩券的照片，只見畫面中原PO買下的數字為「05、12、19、21、27、37」，接著將2區全包下，而109000060所開出的威力彩中獎號碼為「05、08、19、21、27、37」，雖然原PO彩券的確差一碼，不過是一區的號碼。貼文一出後，就引來網友討論，不少人也驚嘆直呼「這感覺真的很不好，不如不要中，還好過些」、「有錢才可以談包牌」、「跟股票很像，少賺的痛苦值大過賠錢」、「你這不是沒包二區啊！所以其實還好，想開一點」、「酸台彩能中，我也來酸」。（編輯：陳雅雲）