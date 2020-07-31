中威力彩頭獎會繼續工作嗎？台人曝「殘酷答案」：別裝了

▲網友討論中威力彩一億是否會選擇離職。（圖／翻攝PTT）

威力彩史上最高頭獎總獎金31.2億元於27日開出，由2注分得，各抱走15億6247萬3476元，不過其中一注被爆出是10人一起包牌中獎，平均每人扣完稅可以獲得1.2億元。對此，就有網友討論「如果能分到一億，你還會繼續工作嗎？」貼文引發熱議。原PO在PTT貼文指出「是現在版上的人都太有錢嗎？就算沒辦法獨吞 15 億，能分個一億多，應該也會離職吧，一般上班族一輩子有沒有辦法賺到一億都是問題了，只要別暴發戶心態亂揮霍，撐到老應該可以吧？」貼文一出，網友紛紛回應「本來就是啊，一般上班族工作一輩子都賺不到一億」、「說不離職的真的是別裝了，有多少人一輩子賺的到一億」、「一定離職，買房當包租公」、「鄉民賺一輩子也不到一億，卻在那裡說一億不夠花」、「只有傻瓜才不離職，每天看股票，收租就飽了」、「拿一半買定存股被動收入就幾百萬了，剩下的不要揮霍就好」。而也有網友專業解析表示，若以一間企業高階主管來算，即便年收入為100萬，22歲出社會工作到65歲退休，總計43年，一共可賺進4300萬，遠不及1.2億的距離，而如果中獎後退休，仍然按照平常生活方式，這些彩金是非常夠度過餘生的；但此一說法也有許多網友認為「整天無所事事，人生也很無聊」、「工作不會太累我也辭職啊」、「工作很快樂就不會離職啦」。（編輯：張嘉哲）