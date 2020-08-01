住台北還需要買機車？答案一面倒揭「1組合」：超大優勢

▲不少民眾都會搭乘捷運。（圖／翻攝自維基百科）

▲近年來台灣推出許多共享機車服務。（圖／取自 GoShare 臉書）

台灣大眾運輸工具雖然發達，但仍有不少民眾通勤選擇自行騎機車、開車，除了上下班尖峰潮路面擁擠外，停車格更是一位難求，對此就有網友表示疑惑，「如果住在台北還需要買機車嗎？」這個話題也掀起不少網友進行討論，更是答案一面倒的揭露了 1 組合直言，「這是住台北超大的優勢」，引起熱議。這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「還需要買機車嗎？」的文章表示，「昨天共享機車在新北也有了，雙北幾乎到處都捷運、公車、計程車、YouBike ，現在連機車都是到處都是了，又不是南部，雙北還需要買機車嗎？」此篇文章一發出，立刻引起大量的網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。網友們紛紛留言表示「北部，認真回不需要」、「不需要」、「台北真的不用，路又很大，搭大眾就夠了」、「要買直接買黃牌比較賺，只比白牌貴一點又可以走高架」、「在外縣市，沒機車跟沒有腳一樣..」、「看你住新北還台北、工作在哪，都在台北就不用了...」。甚至更有網友揭露出 1 組合，為「捷運公車配上共享機車」直接完勝，不用擔心有地方到不了，「共享機車真的方便」、「台北捷運 ＋ YouBike 」、「大眾交通運輸工具配上共享機車，移動性較高」、「這樣的組合，連街坊小巷弄都到的了」。（編輯：王柏文）