二樓住戶搭電梯會惹人厭？兩派人馬戰翻揭關鍵：素質在哪

▲電梯。（示意圖，非當事人／取自 photoAC ）

「電梯」是現代人住大樓的必需品，尤其是高樓層的住戶，更是不可或缺，但近日就有網友在網路上表示咦疑惑，「高樓層的人就算了，若是二樓住戶搭電梯會很惹人厭嗎？」沒想到就有兩派人馬對此戰翻，更揭露了1關鍵直言「素質在哪」，引起熱議。這位網友在網路論壇PTT home-sale板上PO出一篇「二樓用電梯很惹人厭嗎」的文章表示，「朋友住在7樓之2，雖然可以爬樓梯，但都習慣搭電梯，之前有住戶murmur，說這樣有點沒效率，建議朋友走樓梯，但朋友懶，照搭」。原 PO 更接著表示疑惑，「昨天連管委會也找我關心，說服說多走樓梯比較健康，二樓用電梯很惹人厭嗎？保養費可以少收嗎？」此篇文章一發出，立刻引起大量的網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。有網友認為「可以搭啊、只覺得搭的人很懶而已」、「討厭的是醫院明明有手扶梯，但很多好手好腳的人喜歡搭電梯1f到2f」、「我遇過的都是2樓住戶自己主動說沒有在搭電梯」、「我以前住過二樓，不太想用電梯是真的，等的時候都到家了」，也有網友表示「有繳錢為什麼不能搭」、「2樓不用繳電梯的管理費嗎」、「1樓都要繳錢了，2樓當然搭呀」、「有付錢為什麼不能使用服務？管理費有少繳嗎？電梯維護費能不出嗎？」。不過綜合大多數網友的意見，「管理費」有沒有繳才是關鍵，「有繳電梯管理費、有繳公電就可以搭」、「使用者付費啊，這棟的素質...」、「本來就可以搭，管理費平分啊」、「有繳就搭」、「管理費用減免，我就考慮走樓梯」、「有繳管理費當然可以搭」。（編輯：王柏文）