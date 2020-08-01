為何重機族會想上國道？騎士苦嘆「背後心聲」：不要再罵

▲大型重機。（示意圖／取自 Unsplash ）

大型重型機車爭取路權多年，但在各方壓力下，目前大型重機，僅可以行駛一般道路快速道路，但禁止國道和4公里以上長隧道。因此就有網友在網路上表示疑惑，「為何重機族會想上國道？」沒想到就有大量的騎士揭露了「背後的心聲」直呼「真的不要再罵我們」，引起熱議。這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「二輪重機為何想上國道？」的文章表示，「二輪重機騎士素質普篇較低落，若上國道勢必搞得各用路人困擾，增加車禍發生率，台灣國道夠塞了，再有事故不就整天國道停車場？到底這些二輪為什麼想上國道？有卦嗎？」此篇文章一發出，立刻引起大量的網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。網友們紛紛留言「四輪大爺嘴臉」、「重機拚貨卡，兩輪、四輪來較勁」、「國道夠塞是因為一人汽車太多，關重機什麼事」、「也許有一百種理由不讓重機上國道，不過塞車絕對不是」、「重機這麼會鑽，塞車怎麼塞得到他？」。不過卻有更多騎重機的網友苦嘆背後心聲表示，「有繳稅為什麼不行」，希望大家不要再「狂罵重機或是污名化」，「重機照理來說就是擁有汽車路權的機車啊」、「因為政府收稅照四輪啊，那為什麼收四輪的稅不能走國道」、「政府收停車費的時候照四輪，上國道就比照二輪」、「稅金比照小客車比房產稅還重，這合理嗎？」。不過實際上，由交通部日前由高速公路局委託中華民國運輸學會，邀相關大型重型機車團體、客貨運公會、路政司、國道公路警察局、高速公路局、公路總局、運輸研究所等代表及專家學者組成檢核小組，開始在國3甲及台64線檢核，根據檢核出的多項指標顯示，重機上國道安全仍堪慮，檢核發現，大型重機較易發生的違規狀況為「同車道併駛」，主要樣態為車隊交錯行駛中，各車的前後車距過近，常是小於5公尺。（編輯：王柏文）