為何部隊打靶彈殼必須找回？知情人抖出隱藏真相：絕對要

▲當兵。（示意圖／翻攝自 mna23951723 IG ）

台灣的男生通常都必須入伍服役，雖然時至今日，役期的時間正不斷縮短，但面對「當兵」這回事，男人們都有著共同的話題。因此近日就有網友在網路上表示疑問，「為何部隊打靶彈殼必須找回？」引起大量當過兵的學長們抖出「隱藏的真相」，直呼「一定要找回」，引起熱議。這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「打靶完少一顆空彈殼會怎樣」的文章表示，「一般來說靶助會在旁邊戰戰兢兢的等著接彈殼，基本上很難會漏掉，但如果剛好這個是天兵士官，清點後發現少了一顆，可是啊，不過就是彈殼，根本沒什麼屁用，說是要算擊發數量怕子彈被偷，阿兵哥趴在地上也沒辦法當場拆彈夾去偷子彈啊，為什麼要對這種沒屁用的垃圾這麼執著啊？」此篇文章一發出，立刻引起大量的網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。當過兵的網友紛紛點出真相表示「之所以會找彈殼，是因為擔心有未擊發的子彈，這就很麻煩」，「有在清點都有人想幹一顆回家了，何況不清點」、「彈殼是要核消的，若遺失重一點都要關的」、「之前遇過少彈殼，全連趴下去找」、「你怎麼知道幫你裝彈的人有沒有偷A一顆？數彈殼啊，來清點確認子彈沒被幹走啊」。而根據我國《槍砲彈藥刀械管制條例》指出，目前槍砲、彈藥經管制之刀械，非經中央主管機關許可，不得製造、販賣、運輸、持有、寄藏或陳列。未經許可，製造或持有槍砲、彈藥之槍管、彈殼等主要組成零件，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新台幣七百萬元以下罰金。（編輯：王柏文）