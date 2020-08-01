英國男模曝來台生活小撇步　「為了生存要先學這四字」

根據The China Post報導，剛搬到一個新的國家難免都會有不適應的地方，近期YouTuber歐亞力邀請了住在台灣四年半的英國演員、模特兒 Tom Adam Clarke分享他剛來台灣的經驗和遇到的困難，而Tom也表示一開始完全不懂中文的他，為了生存先學了「英文菜單」四字，讓網友笑翻。
來自英國的Tom起初會知道台灣是因為在菲律賓踢足球的時候教練突然問他會不會有興趣到台灣比賽。喜愛旅遊的他毫不猶豫的前往這個島國，然而很快地發現語言障礙是很大的問題。
Tom雖然非常喜歡台灣，覺得台灣比很多其他國家對外國人更為友善，但是也覺得中文的音調造成他很大的障礙。
Tom在影片中舉例時常在跟台灣人講話時，因為一句話的語調不同而造成誤會。最讓他困惑的是對方會突然了解，重複他的話，而在他聽起來卻都一樣。
最後被問到如果可以改變台灣一件事他會改變什麼，Tom想了很久後表示因為台灣比較會遵循規定，常常在台灣會聽到「沒辦法」，他希望台灣人能夠跳脫傳統思維，用不同的角度看問題，想一想另一個解決辦法。
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