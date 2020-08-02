德國美女曝台德驚人差異　「兩字」形容台灣人超到位

根據The China Post報導，搬家絕非簡單事，有時可能花上幾個月甚至幾年得時間才得以慢慢適應新環境。然而對有些人來說，搬到一個新的國家是新契機的開始。2013年從德國搬來台灣的陳雪兒就是如此；不過她與台灣卻是一見鐘情。
在與The China Post的獨家訪問中，陳雪兒表示自己像是「外國人與台灣的橋樑」，也稱自己終於分析出台灣與德國最大的差別了。
她認為台灣人比較客氣，對他人講話時比較有禮貌；相對而言，德國人比較直接。
因為從小習慣做錯事時直接的得到他人的糾正，「我剛到台灣，我就覺得我是一個木頭」陳雪兒說。
當她漸漸開始適應後，她發現即便台灣人在生氣也習慣用「沒關係」和「不好意思」緩和場面。
「明明不開心或不同意但又不好意思說。」
陳雪兒表示，「外國人比較沒有『面子』這個概念。」
「大部分的外國人想對誰說什麼就會直接說，但在台灣我們要尊敬我們的長輩和位階高於自己的長官。」
即便如此，陳雪兒還是非常喜歡台灣因為她認為台灣相對德國而言更「友善」，自己在台灣也更容易交到好友。
陳雪兒表示自己在德國有時會感到孤單因為德國人比較冷漠；相較起來，「台灣治安很好而且台灣人很友善又大方。」
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