準到心坎！第一眼看到哪種動物？秒測出你最近面臨的困境

心理測驗來了！最近在國外網站BrightSide瘋傳著這個測驗，能夠測出最近是什麼事情在困擾你，請回答圖片中你第一眼所看到的動物，答案將測出潛意識反應了現在正在困擾你的事情。１.黑豹如果你第一眼看到的是黑豹，你現在最大的壓力來源是你與另一半的關係，你覺得你跟你所愛的人疏遠了，有時候你甚至不確定你們間的未來到底會通往哪裡，也許回想起你們剛在一起時的回憶會有幫助，還有也許你們應該就這個問題好好談談，溝通是解決問題最好的辦法。2. 獅子如果你最先看到的是獅子，那代表最困擾你的是長時間以來所背負的責任。你已經太習慣對所有事情負起責任，並負責照顧所有人，導致你已經開始忘記照顧你自己了。雖然你的家人與朋友都覺得你令人難以置信的堅強，足以幫助你面對一切，但你可能覺得你已經到了極限，任何一點小事都可能變成壓垮駱駝的最後一根稻草。提醒你，有時候自私一點並不可恥，也許現在是你該重新充電，寵愛自己的時候了。3. 斑馬如果你第一眼看到的是斑馬，那麼你可能正在擔心著自己的健康，或是某個你關心的人的健康，會擔心健康狀況其實是件好事，也會鼓勵你追求更健康的生活方式，不過你不能讓這種擔憂變成焦慮，否則擔憂本身可能本身就會變成健康問題。擔心你無法控制或無法改變的事情事沒有意義的，讓自己過著健康的生活，然後享受生活就好。4. 長頸鹿如果你第一眼看到的是長頸鹿，你可能正在擔心工作上的事，或是對你的財務狀況感到不安。不幸的是，在現在這個環境下，許多人在工作上都承受巨大的壓力。不過相對的，科技的發展，讓我們可以不斷的快速學習新知識，並跟上這個時代的腳步。如果你感覺到你的工作正在經歷改變，你需要學習新技巧，但是對自己沒有自信，你可以誠實面對自己仍然有不足之處這一點，並選擇主動出擊改善問題。5.青鳥如果你第一眼看到的是青鳥，你可能現在感受到的是失落跟孤寂。在現代社會，我們與別人的聯繫建立手機訊息，或社群網站上，雖然聯絡的方式增加，但人們卻越來越習慣在虛擬的空間上交流，反而對於與其他人交流感到不太習慣了。你可能自己也意識到這個問題，只是不知道能怎麼改變這個情況。6. 黑白色兩隻鳥如果你首先看到的是黑白色的兩隻鳥，那代表你想跟別人討論你的感受，但是卻害怕別人覺得你根本不重要。雖然你一直是個很獨立的人，並且長時間下來學會了怎麼保有自己的自尊，所以你的朋友們沒有發現你現在需要他們。但不要因為這樣就放棄，給你的家人朋友一點信心，如果你對你的情緒感到困擾，這就足夠重要了。分享情緒不等於顯示軟弱。（編輯：楊智傑）