家人錄取16萬工作該去嗎？眾見「上班地點」吵翻：想好喔

▲網友討論月薪16萬的工作地點在香港，不知該不該去。（圖／翻攝PTT）

每個人出社會後總是希望找到一份薪水高又穩定的工作，但若這份高薪的工作是在海外，你會考慮嗎？近日，就有一名網友分享自己家人錄取了香港月薪 16 萬的工作，但不知道該不該去，貼文引發廣大迴響。原PO在PTT貼文指出「最近家人收到4.2萬港幣，大約新台幣16萬台幣的工作，聽起來好像還不錯，但沒機票沒吃住，地點在中環，附近地點港島5站內租屋有點誇張，和樓鳳同棟的也要1~1.2萬港，好點有管理員的大樓套房要快2萬港，重點是現在香港到底安不安全阿，現在疫情狀況這樣，如果換算薪水是約台幣5萬，你會願意去嗎？」貼文一出，就有網友表示「有無住房補助4.2萬一個人很夠用，香港調薪快，績效好三年五萬港幣沒問題」、「我記得香港路邊吃都不便宜，更不用餐廳」、「薪水高物價肯定高，但不餐餐大魚大肉，肯定比台灣好存錢」、「可以，我同學要在香港創業了，2個台灣人，住港島可接受」。不過也有不少人勸退「香港現在局勢不明，未來會不會很快就被裁很難說」、「除非你覺得和台灣現有薪水差別大到你願意冒那風險才去」、「這個沒法存錢到3倍的速度，我不會去冒險，疫情加獨裁，想好喔」、「沒包吃住就不用想了，你直接把港幣當成台幣就是實質薪資」、「主要是疫情母湯，真的要想清楚」。（編輯：張嘉哲）