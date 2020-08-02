當兵分到「打飯班」是爽缺？過來人揭反轉真相：寧願操課

服兵役是許多男生共同的回憶，或許一生中最荒謬的事正好就在此階段發生，而在軍中被分配到「打飯班」感覺上好像相對輕鬆，不少人都認為是「爽缺」，不過，近日卻有一名網友回憶起當兵往事，透露自己當時被分配到「打飯班」，除了一整天都需幫大家打飯外，身上還會充滿菜味，最悲慘的是，碗洗的比別人多...這讓他不禁直問「當兵被分到打飯班是最慘的嗎？」引來過來人揭密背後真相。

原PO在PTT八卦板表示，自己昨（1）天吃完午餐後在洗碗，突然想到以前當兵被分配到「打飯班」，一整天除了打三餐的飯外，全身充滿菜味，碗也洗的比別人多，還要負責餐廳清潔，連餐廳廁所也是在打飯班的職責範圍，這讓他忍不住詢問大家「當兵慘就算了，被發到打飯班是不是更慘？」

▲網友在PTT討論「當兵被分到打飯班是最慘的嗎？」（圖／翻攝自PTT）

問題一出，網友紛紛留言「很爽吧，不用出操還偷吃水果」、「最爽，雞腿吃不完」、「出操可以先走人」、「打飯班一堆摸魚時間，哪裡慘啦」、「別人我是不知道，但我在新訓中心時是打飯班，爽到爆」、「第一周超不習慣，但熟悉之後都可以偷懶，超爽的」、「很爽吧，操課提前閃人，又第一優先吃飯 」、「看給你的福利，有些打飯班可以很早走，最早看過早一小時」。

另也釣出過來人點出背後真相，直指「打飯班我看了就覺得慘，當兵最X的就是洗碗」、「洗碗洗很久，午休沒補休」、「我寧願去操課，也不想洗碗」、「有些真的很慘，抓很緊的時間讓你沒得爽，又很趕」、「新訓打飯班，有爽也有累，餐餐一直洗真的很煩」、「弊大於利，早上比人早起，午休比人短」、「其實印象大家都不想當打飯班，冬天洗碗冷死你，鞋還容易進水，基本上主菜都會有剩，哪門子的吃到爽」、「說打飯班爽的，你真的錯了，新訓打飯班一個月，手掌的繭只有厚而已，很慘很累！」（編輯：許苡晴）