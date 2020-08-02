失聯學妹突約吃飯！下秒提「狂要求」　眾怒：一巴掌下去

▲原PO指出，失聯已久的學妹突然傳訊來聊天，更表示要北上見面。（圖／翻攝PTT）

許多沒聯絡的朋友某天突然出現，寒暄了幾句後，就想邀約你出來碰個面，但見面後若知道背後的「另有目的」，不免讓人感到傷心難受。就有網友指出，1年多沒聯絡的學妹突然傳訊聊天，雙方寒暄了一下後，對方就提出要北上見面的邀約，甚至列出旅遊願望清單想達成，但原PO一看到後卻十分火大！原PO於PTT WomenTalk板上發文，表示自己有個一年多沒聯絡的學妹，但兩個禮拜前對方突然傳訊寒暄，再聊了一陣子後，對方提出想要北上來和原PO見面的邀約。但讓原PO傻眼的是，學妹列了想來北部完成的願望清單，沒想到其中一項竟是「想要生日禮物」。這讓他無言直呼「我猜測可能是開玩笑打嘴炮的玩笑話吧，但當下看到是真的有點不爽。」不過，這也讓他好奇提問，「各位遇到這種狀況（交情普通，但久不見的人）是會選擇無視這句話？還是會有甚麼舉措呢？或是各位覺得小弟的朋友有什麼特別用意嗎？」問題一曝光後，就引來不少網友討論，許多人也紛紛傻眼直言，「一巴掌賞給這種人呀」、「禮物那條才是重點，看到真的很無言...」、「直接封鎖」、「請她吃飯，吃滷肉飯就好」。甚至也有過來人分享看法，「我遇過很久沒聯絡的同學說要來我的縣市出差要住我家還要載她去工作呢～」、「不是保險就是直銷，哈哈哈不用買禮物」、「那麼久沒聯絡，要人當地陪的概念，順便討禮物和要你請客吧XD」。（編輯：陳雅雲）