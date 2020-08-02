最可愛的女YouTuber？全場狂推「3天使」：一點也不做作

▲網友好奇，有什麼女YouTuber讓人覺得十分可愛呢？（圖／翻攝PTT）

▲來台的韓國留學生「金針菇」，因清新可愛的個性，以及大方不做作的風格，深受許多人歡迎。（圖／翻攝金針菇IG）

▲實驗型網紅「HOOK」近期也在網路上擁有高聲量。（圖／翻攝HOOK IG）

▲安啾因甜美的外表，以及可愛自然的個性，而受到許多粉絲喜愛。（圖／翻攝安啾IG）

近年來新興行業YouTuber受到不人關注，更有許多網紅透過網路話題奪得相當大的知名度。不過，就有網友指出，自己非常喜歡一些長得可愛或漂亮的女YouTuber，這就讓他提問「覺得哪個YouTuber很可愛的嗎？」對此，就引來許多鄉民曝光答案。原PO於PTT WomenTalk板上發文，表示非常喜歡看YouTube，尤其是看到長得可愛或漂亮的網紅，在影片中做出逗趣的反應，都會讓他十分開心。他也透露，自己近期都在看網紅千千和白癡公主的影片，這樣的情況，也讓原PO好奇提問，「想說問問看大家，有沒有好笑又可愛的女油土伯的頻道可以推薦一下下的呀？？」問題一曝光後，就引來許多網友討論，其中最多人推薦的就是來台生活的韓國留學生「金針菇」，直言「金針菇可愛！」、「金針菇，那真的裝不來」、「金針菇個性真的很可愛」、「金針菇啦！超自然，一點也不做作」。另外，實驗型網紅「HOOK」，和過去因拍攝一支「倉鼠合唱團」影片爆紅的人氣YouTuber「安啾」也都被點名，「絕對是HOOK！」、「hook有夠可愛」、「安啾一票」、「安啾，真的有種可愛氣息」。不過，也有網友提出其他答案，「百分之百推金魚腦」、「關關，你們不喜歡也沒差我愛就好」、「小廢物語謙啊」、「推小熱唱，超歡樂啊」、「霸軒與小美的小美，雖然是圖文看不到臉，但她講話很好笑」。（編輯：陳雅雲）