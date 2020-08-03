NOW早報／冷氣開27、28度超省？他爽吹2月　帳單一來傻眼

冷氣開27、28度超省？人夫爽吹2個月 帳單一來全場秒愣





炎炎夏日，不少人都足不出戶，就算穿得清涼，待在家仍是汗流浹背，因此冷氣成為夏天必備的家電之一，但你知道冷氣怎麼吹才省錢嗎？近日，就有一名網友在PTT貼文表示，目前房子是租三房兩廳，最近老婆剛生完小孩，加上害怕新生兒會熱，因此冷氣幾乎都是24小時運轉，不過，最近電費出爐，繳費金額竟高達9197元，讓他不禁直問「這樣的冷氣費用會太貴嗎...？」





該名網友接著也補充，租屋處安裝的都是窗型冷氣，平常溫度皆開在26至29度，實在不解「電費快1萬元是不是冷氣的問題，電腦我也很少在關，洗衣機是洗脫烘，聽說好像也很吃電？」



貼文一出，網友紛紛回應「窗型冷氣真的是毒瘤....」、「窗型冷氣先換掉吧」、「窗型本來就比較耗電，叫房東換變頻別傻了」、「之前住過窗型的，每個月電費都要四千」、「窗型冷氣還敢這樣開」、「可以自己算，非變頻真的很耗電」、「變頻裝起來，窗型很多都太老舊了」。



▲夏天到來，許多人都會吹冷氣來消暑。（示意圖，與本文無關／翻攝爆怨公社臉書）

今日天氣／輕颱「哈格比」來襲！天氣不穩需防豪大雨





「哈格比」颱風昨（2）天下午5時中心位於花蓮東南東方約310公里海面上，向西北轉北北西移動，暴風圈正逐漸朝台灣東北部海面接近，對台灣東北部海面及北部海面構成威脅，預計此颱風強度有稍增強的趨勢；受到其外圍環流接近影響，2日晚起至今（3）日台灣西半部及東北部地區都有不定時短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨，天氣相當不穩定；預測氣溫方面，各地高溫約32到34度，東南部地區因西南風沉降增溫有焚風發生機率。





值得注意的是，由於受「哈格比」颱風接近影響，台灣附近各海面風力將漸漸增大，浪高逐漸來到至3至4米，基隆北海岸、西南部、恆春半島、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海地區及澎湖、馬祖有長浪發生的機率，海上作業、海邊活動請多加留意。





比利時個案感染源未釐清 中央掌握199名接觸者





指揮中心日前公布一名比利時籍的工程師確診，不過到目前為止還不確定到底是本土感染還是境外移入，指揮中心發言人莊人祥昨（2）表示，並沒有要逃避是否為本土感染的意思，不過目前還在持續釐清，現在就是依照本土的方式進行疫調，目前已匡列199名接觸者，已採檢54名為陰性，今（3）天開始也會進行血清抗體檢測。





案469為比利時籍20多歲男性，5月3日入境來台工作，7月29日因欲出境返國，至醫院自費採檢後確診，目前正接受治療中，至今還未確定感染源，也無法定調究竟是境外移入還是本土感染。



莊人祥指出，目前掌握工程師相關接觸者有199位，已經有192位採檢，目前核酸檢測有54人都是陰性，還有7位待採檢，今日會開始做抗體檢測，會持續更新。被問到是否有不想讓本土病例數字增加的顧慮，莊人祥回應，「本土就本土啊，我們現在就是依照本土的方式進行疫調」，不過一切仍在釐清當中。而在與地方衛生局的匡列人數落差方面，莊人祥則表示，因為疫調還在持續進行，所以指揮中心的資料數據會比地方衛生局少一點。



▲案469感染源仍未釐清，莊人祥表示，並沒有要逃避是否為本土感染的意思，目前還在持續釐清。（圖／指揮中心提供）

台灣疫情將大爆發？醫曝「防疫失守6劇本」：現處第4階段



中央流行疫情指揮中心1日公布國內新增7例COVID-19（新冠肺炎）病例，分別為6例境外移入，以及1例比利時籍20多歲男性工程師（案469）感染源待釐清，而原本國際間公認的「防疫模範生」越南，從4月中後就無出現本土病例，卻在7月25日突然又陸續傳出確診案例。對此，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學在臉書發表看法，並列出越南「防疫失守的6劇本」，認為台灣與其相似，目前處於第4階段，那就是「突然出現零星不明感染源的本土感染者」。



謝宗學在臉書粉專「Dr. E 小兒急診室日誌」中發文指出，新冠（武漢）肺炎Ig G 抗體強烈陽性，表示至少是超過1個月前的感染，但又可以驗到核酸片段，Ct值33剛剛好微幅超過判定陽性反應的35數值，表示是弱陽性，不是近期感染也不是超過3個月以前（超過3個月以前的感染很難驗到核酸片段）的遙遠感染，就現有的資訊合理推估，最可能的感染時間是落在1個月到3個月前這段區間，換算時間是今年5月初到6月底，而比利時男性是在5/3入境台灣，被歸類本土感染的機率大增，當然最後還是要等待疫調結果出爐才可以確認。





謝宗學認為，台灣與越南在疫情大爆發前有類似劇情，即「長時間沒有本土確定病例」、「經濟解封，民眾開始報復性消費旅遊」、「民眾個人衛生防護措施鬆懈、「突然出現零星不明感染源的本土感染者」、「不明來源的本土感染人數逐漸增加」和「感染擴散，疫情大爆發」，而台灣目前處於第4階段，也就是「突然出現零星不明感染源的本土感染者」。





謝宗學進一步表示，台灣現況不致於完全無法挽回，生活也不用受到極大侷限，但前提是要重拾年初的防疫精神，落實勤洗手、出門帶口罩的個人衛生防護原則。這次的新冠（武漢）肺炎疫情是長期抗戰，只有安全有效的疫苗出現且全球接種，疫情才可能有真正緩解的一天，台灣到目前還沒有被病毒攻破，實屬不易，也是政府和民眾共同努力的成果，他呼籲「千萬不要因為無法持久堅持最後功虧一簣，拜託大家正視世界疫情仍在爆發的現實，戴上口罩一起保衛我們的國家。」



▲謝宗學醫師在臉書粉專「Dr. E 小兒急診室日誌」列出「防疫模範生」越南「防疫失守的6劇本」，認為台灣與其相似，目前在第4階段。（圖／翻攝自臉書粉專「Dr. E 小兒急診室日誌」）

失聯學妹突約吃飯！下秒提「狂要求」 眾怒：一巴掌下去



許多久未聯繫的朋友某天突然出現，寒暄幾句後，就想約你出來碰個面，但見面後若知道背後「另有目的」，不免讓人感到傷心難受。就有網友在PTT指出，自己有個1年多沒聯絡的學妹，2周前對方突然傳訊寒暄，聊了一陣子後，對方便提出想北上和他見面，但讓原PO傻眼的是，學妹列了想來北部完成的願望清單，沒想到其中一項竟是「想要生日禮物」，這讓他無言直呼「我猜測可能是開玩笑打嘴炮的玩笑話吧，但當下看到是真的有點不爽。」



而這也讓原PO好奇提問「各位遇到這種狀況（交情普通，但久不見的人）是會選擇無視這句話？還是會有什麼舉措呢？或是各位覺得小弟的朋友有什麼特別用意嗎？」問題曝光，隨即引來討論，許多網友都傻眼直言「一巴掌賞給這種人呀」、「禮物那條才是重點，看到真的很無言...」、「直接封鎖」、「請她吃飯，吃滷肉飯就好」；另還有過來人分享看法，直指「我遇過很久沒聯絡的同學說要來我的縣市出差要住我家還要載她去工作呢」、「不是保險就是直銷，哈哈哈不用買禮物」、「那麼久沒聯絡，要人當地陪的概念，順便討禮物和要你請客吧XD」。



▲原PO指出，失聯已久的學妹突然傳訊來聊天，更表示要北上見面。（圖／翻攝PTT）

感情中「最自私」的星座TOP3曝光！第一名互不干涉超自我



有句歌詞是這麼說的，「感情不就是一人給一人收，總是有人要吃虧...」當然並非所有戀情皆是如此，不過絕大多數人都是在「熱戀」時最任性，剛墜入愛河時怎麼付出都不嫌多，交往一陣子後，許多人就會開始「犯懶」，甚至計較起「一些芝麻綠豆的小事」、受不了「對方太自私」等等。而《靈匣網》近日就分析了12星座中，在感情裡最自私、總是把自己擺在第一位的星座TOP3，快來看看自己是不是其中之一吧...



TOP3：處女座



一推開門，就彎腰擺好門口亂放的鞋子，一邊嘮叨「說過很多次了，怎麼鞋子又到處亂放！」一邊順手把沙發上的衣服拎起來丟進洗衣機，這就是跟處女座一起生活的日常...當然了，他們自己一點都不意外會上榜，畢竟「潔癖」、「嚴謹」、「細節控」這些標籤加起來，還需要多說什麼嗎？



自我要求甚高的處女，說他們對另一半沒什麼要求實在太違心了，想要處女改變自身生活習慣去遷就另一個人真的太難，因此只能要求另一半盡量跟上自己的節奏，小到生活習慣，大到精神層次。對於沒有上進心和想法的另一半，處女座也會忍不住搖身一變，當起對方的人生導師。



這樣的愛，不知不覺在對方眼裡就成了自私，「為什麼只能是我適應你，不是你來配合我？一味的要求我做到這做到那，到底有沒有考慮過我的感受？」事實上，處女座一邊指責你鞋子亂放，一邊默默把鞋子擺好，一邊頭疼你沒有上進心，一邊為你默默規劃未來...他們自私的愛或許讓你不舒服，但你不得不承認，他確實是想讓你成為更好的人。



TOP2：天蠍座





「觀察」、「懷疑」、「試探」這些小動作或許總讓你心煩，但沒辦法，這是天蠍座對另一半的常規操作，誰叫蠍子們太沒安全感了呢！他們想知道自己是不是100％被愛著，想知道自己在對方心中是不是獨一無二，想知道的事真的太多...



由於天蠍害怕遭人嫌棄，所以很在意另一半的看法，並且渴望對方主動靠近、喜歡這個不完美的自己。然而，他們又不願承認這一切的小心思，開玩笑！他們可是自尊心極強的蠍子啊！他愛你，也愛自己。蠍子們的愛是自私且充滿佔有慾的，一旦他對這份愛「懷疑」起來，就會讓雙方都不好受，一會兒黏人得要命，一會兒把你晾在一邊幾天都不理。



久而久之跟天蠍座在一起，總是會有種自己「被利用」的感覺，讓人不禁懷疑「你是愛我還是愛自己？是不是等到被利用完了，就轉身離開，甩臉不認人？」但正因天蠍如此極端的「自私」，讓許多人欲罷不能，甚至蠍子們越虐你，你越喜歡。為什麼呢？因為你敢愛天蠍，天蠍就敢回饋給你雙份的愛，天蠍座真的有夠狠！



TOP1：水瓶座



