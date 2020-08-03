他曝「古早味美食」全球僅台灣有！台人震驚：從來都不知

▲夏日到來，其中愛玉冰也成為不少人喜愛的消暑聖品。（圖／翻攝維基百科）

▲原PO指出，愛玉是僅有台灣才能生產的美食。（圖／翻攝PTT）

▲台灣美食愛玉。（圖／翻攝維基百科）

▲愛玉子需要台灣特有種「愛玉小蜂」授粉，但該昆蟲對環境的要求極為苛刻，既怕熱，且飛行能力又差，因此只能在台灣特定區域生存，這也導致台灣成為世界上唯一的愛玉產地。（圖／翻攝維基百科）

台灣擁有風光明媚的自然美景、歷史悠久的人文古蹟，且又因多樣化的道地美食，讓台灣被稱作是「美食王國」。不過，就有網友指出，自己發現某道美食在全世界只有台灣才有，而引起許多人討論。原PO於PTT 八卦板上發文，表示自己非常喜愛吃愛玉，認為其是天然的消暑聖品，搭配上糖水、檸檬、蜂蜜等配料，吃起來十分美味！不過，原PO也坦言「這個愛玉，全世界只有台灣有產唉！！好像是什麼愛玉小蜂的關係，飛不到其它國家就死惹～所以，全世界只有台灣有產愛玉唷！有沒有愛玉的八卦呢」。事實上，愛玉子是台灣特有種藤本植物，但要穩定出產並不容易，因愛玉子的成長速度本身並不快，還得依靠台灣特有種「愛玉小蜂」進行授粉，但該昆蟲對環境的要求極為苛刻，既怕熱，且飛行能力又差，因此只能在台灣特定區域生存，這也導致台灣成為全世界唯一的愛玉產地。貼文一曝光後，就引來許多網友討論，不少人一聽紛紛震驚直呼「真假！從小吃到大的東西竟然是臺灣特有」、「好神奇，這種小東西竟然只有臺灣有」、「奇怪的知識增加了」、「以前只知道愛玉很稀少，也洗過愛玉子，但現在才知道愛玉是台灣特有種...」、「嘿是真的，那天去吃老闆有講，超震驚」。（編輯：陳雅雲）