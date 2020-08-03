小孩學什麼才藝最值得？過來人答案一面倒：會了好處超多

▲網友好奇，小孩學什麼才藝最好呢？（圖／翻攝PTT）

不少家長都希望小孩能培養一技之長，因此都會讓其學習各種才藝。不過，就有網友指出，自己本想讓自己兒子學習圍棋，卻被家人痛批「浪費錢」，這就讓他納悶「小學生學什麼才藝CP值高？」對此，就引來許多過來人分享答案。原PO於PTT WomenTalk板上發文，表示自己想讓兒子去學象棋圍棋，沒想到卻被家人嫌棄浪費錢，「說補國英數才對，下棋邊玩邊學就好，哪有人在補象棋」。這樣的情況，也讓他好奇發問，「有一件事的確讓我思考了一下，學才藝難道都是浪費錢嗎？學什麼才藝cp值才高？」問題一曝光後，就引來許多網友討論，其中最多人推薦的就是「鋼琴」，直言「學鋼琴促進大腦多方作業能力，以後也可以打工教鋼琴」、「會鋼琴等於基礎樂理ok，之後學啥樂器都快」、「樂器有機會賺大錢，程式就過得去而已」、「推薦鋼琴，學了好處超多」。另外，也有網友分享其他答案，「我姊小朋友好像參加科展類的，有學寫程式」、「運動，例如軟硬網、乒乓等等，顧眼睛又顧身體」、「書法、鋼琴、圍棋，書法隨便學6個月，就能從小比到高中畢業」、「外文，各種都可」。不過，就有人建議原PO還是讓小孩挑選自己有興趣的才對，「學才藝最好當作探索志趣用，不要當成技能或賺錢工具」、「學才藝不就是要找小孩真的有興趣的，問cp值搞錯什麼了吧…」、「興趣才不是用CP值來計算的，是拿來陶冶性情的」。（編輯：陳雅雲）