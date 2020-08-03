怎樣的女生才算「好聊」？全場狂指2關鍵：這樣就很棒了

跟男生或女生聊天時的感覺不盡相同，由於每個人的性格、特色不同，聊天反應也會不太一樣。近日有網友就在PTT提問「怎樣的女生才算『好聊』？」沒想到全場答案幾乎一面倒，紛紛狂指2關鍵，那就是「不句點別人」、「會主動延續話題」，認為若能做到這2點就很棒了！

原PO在PTT女孩板表示，自己日前看到一篇文章在討論「怎樣的男生才算『好聊』？」變把這個問題丟給一位女性友人， 對方回應：心甜了，他只要笑就會牽引她嘴角的笑；心苦了，他任何言語只會讓她嘴角下垂；心累了，就擁她入懷，給她溫暖休憩的地方，不需要言語。原PO更透露，他朋友的話很少，覺得她不好聊，但會讓人很想跟她聊，並好奇詢問大家「覺得怎樣的女生才算『好聊』？」

▲網友在PTT討論「怎樣的女生才算『好聊』？」（圖／翻攝自PTT）

問題一出，網友一致直指「不要當句點妹就好」、「可以接對方句尾的」、「會再開話題或是延伸話題的人」、「不要句點，會丟問句，這樣就很棒啦」、「不會回 嗯嗯 喔喔 的都好聊」、「只要不句點，不冷處理，不會把話題打死，其實就算好聊」、「會開話題的，不是只回男生開的話題」。

另還有人留言「分享的事情跟自己有關又可以連結到對方」、「有共同興趣，願意分享她個人經驗，也願意聽你講的」、「能把聊天的內容帶入生活中所發生的事情，拉近彼此的距離，就是好聊」、「個人覺得，愛笑的自然不會太難聊，即使打個哈哈哈，都比嗯嗯、喔、已讀這類好太多了，而且通常開朗的女生，就算一陣子沒聯絡，一密很快就能回到以前的感覺，不會回你個問號、蛤、有嗎、是喔、你記錯了吧？幾近句點」。（編輯：許苡晴）