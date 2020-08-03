「像極了愛情」爆紅到底是啥？女被洗版崩潰：一堆人亂用

▲一名女網友在《Dcard》崩潰哀嚎「不要再『像極了愛情』了！」貼文掀起高度熱議。（圖／翻攝自《Dcard》）

▲導演蘇三毛在臉書轉載「教你如何寫詩」，立刻被3千多名網友分享，讓這段「像極了愛情」再度迅速竄紅。（圖／翻攝自蘇三毛臉書）

隨著時代變遷，網路用語也不斷推陳出新，常常讓人看得一頭霧水；近日，在社群網站一句爆紅用語「像極了愛情」更是瘋狂洗版，一名女網友在《Dcard》崩潰哀嚎「不要再『像極了愛情』了！」貼文再度掀起高度熱議，甚至有網友笑稱「一堆跟風仔不懂亂用啊！」原PO提到，最近一堆人在學假文青說「像極了愛情」，每天滑社群網站被瘋狂洗版，直呼「來搞笑完全不好笑好嗎？一直看到被用爛的笑話，真的很無聊，比假文青還要討厭」，大多是打了一串自以為很好笑的話，最後一句一定要加上「像極了愛情」，看久了有些煩躁，崩潰表示「打了一堆毫無關聯的句子，硬要加這句來搞笑，不要再『像極了愛情』了！」貼文一出，立刻引發廣大網友共鳴，紛紛回應「你說得太有道理了，像極了愛情」、「啊這就是流行，前陣子不是『是在哈囉』也一樣大家白眼」、「超煩，這樣也能紅」、「真的，看到一直講的就好暴躁，到底在紅什麼？」「一堆跟風仔不懂亂用啊！」「臉書跟IG都是，看到只有白眼」、「完全Get不到現在流行什麼，看來我真的老了」。不過，有網友表示「但是也不無道理啊，因為愛情本來就有很多種樣貌」、「雖然我也覺得講了很尷尬，但言論自由也不乾你的事」、「台灣人就愛跟風啊，一下就過去了啦，像極了愛情」、「啊不就流行語」；也有不少網友困惑「蛤？所以到底為什麼什麼都像極了愛情？」事實上，「像極了愛情」2019年在中國大陸早已流行過，這個梗出自於中國大陸歌手「隔壁老樊」一首《我曾demo》中，歌曲描述愛情的滋味。當時一名網友在平台寫下評論：「玩歸玩，鬧歸鬧，曖昧上頭的那幾秒，像極了愛情；你可以碰我的身體，但不能碰我的手機；躺在我懷裡的時候，不要問我愛不愛你；都是出來玩的，動心就是你的不對了。」無意間引發許多人共鳴轉發，在中國大陸社群網站掀起一波流行。而這波風潮會吹來台灣，全因導演蘇三毛上（7）月29日在臉書轉載一篇文字「教你如何寫詩」，步驟為：1.隨意寫一段話、2.最後加上「像極了愛情」、3.完成，就可以寫出文青的詩句，立刻被3千多名網友分享，讓這段「像極了愛情」再度迅速竄紅。（編輯：賴詠璿）