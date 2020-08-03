銀行6萬vs傳產10萬月薪怎選？內行曝「驚人關鍵」一面倒

▲有網友在PTT八卦版提到，若是月薪銀行6萬元和傳產10萬元該如何選擇？貼文立刻引發熱議，網友們答案竟一面倒。（圖／翻攝自PTT）

許多人在讀大學時選填學校、科系，會將未來的工作收入作為參考，不外乎希望得到優渥的薪資待遇。近日，就有網友在PTT八卦版提到，若是月薪銀行6萬元和傳產10萬元該如何選擇？貼文立刻引發熱議，網友們答案竟一面倒。原PO表示，最近跟朋友吃飯聊到工作環境，一位在銀行工作的朋友，一周上班6天，常態加班，早上9點到晚上10點，薪水6萬，優點是附近都是香香的女同事、公司在南京東路；另一位傳產的技工，朝9晚5準時下班，5點後廠商也都關了，月薪10萬上下，工作環境大多外籍移工和60多歲的婦人。原PO不禁好奇詢問廣大鄉民「這兩個比，各位會選哪個？」貼文一出，隨即引發熱烈討論，豈料網友們卻認為銀行不能單看月薪，因為加上年終獎金很可觀，意見一面倒向選擇銀行，紛紛回應「銀行有獎金，傳產不知道」、「銀行薪水上調空間大，傳產就不用想了」、「銀行你要問年薪跟加班時間，沒人在看月薪的啦」、「銀行要算年終的吧」；不過，也有網友表示「秒選傳產，早下班薪水高就贏了」、「傳產有10W又準時下班？老闆吧」、「你的銀行為什麼要上6天班啊？」「10萬差那麼多有什麼好選的」。不過，一名自稱待過金融業和南部傳產公司各5年的網友，回應貼文指出，加班程度金融業最高，幾乎每天都要多待一小時以上才能下班，傳產最低，而且5點辦公室幾乎清空。薪水的部分，金融業差別在於是否待在核心部門，核心部門的薪水就有6萬以上，年薪輕鬆破百，若非核心部門薪水就一般般，他待了5年最後年薪近80萬，無加班費；目前在傳產是5萬左右，每年都有加薪，年薪約90萬，也沒有加班費，至於原PO說的10萬可能是「年功俸」（意指各職等高於本俸最高俸級之給與）制度的資深員工。（編輯：賴詠璿）