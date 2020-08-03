男友想幫還房貸！下秒提「超扯要求」　網怒：吃相太難看

▲原PO指出，自己男友表示想幫忙一起還房貸，沒想到卻提出要將房子所有登記在男友的名下。（圖／翻攝靠北女友臉書粉專）

無論是婚前還婚後，不少人都會面臨到買房的問題。不過，就有女網友指出，自己名下有一棟房子，而近期交往一年多的男友表示想幫忙一起還房貸，但下秒卻提出一要求，讓她十分傻眼。一名網友於臉書粉專《靠北女友》上投搞，表示自己28歲了，有一個交往1年多的30歲男友，但近期對方卻希望原PO的房子也能登記他的名字，「他說能夠幫我負擔貸款的部分，所以希望也能登記他的，但這房子是我們交往前就買的，跟他並沒有關係」。原PO透露，該房子是兩人還沒交往前，靠著自己的努力，存了六七年的錢所買下的！她指出，自己25歲時就自備了250萬，買了間600多萬的兩房兩廳租人，而租金跟車位出租，都足夠來償還房貸，甚至還有多餘的。這樣的狀況，也讓原PO不解男友的要求，因此讓她傻眼表示「我完全不需要男友幫我負擔，可是他很堅持，我有點搞不懂他的想法，如果他想要房子自己去買就好了呀！畢竟都30歲了有買房的能力吧？」貼文一曝光後，就引來許多網友討論，不少人一看都火大回應，「他想共同持有，我認為不必要，經濟各自獨立比較好」、「要是真心要幫你付錢直接給你就好了啊？叫他吃相別太難看好嗎」、「吃相難看，叫他不要這樣」、「他哪來的想法，快放生吧」、「這跟吃軟飯沒差別啊」。（編輯：陳雅雲）