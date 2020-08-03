買大麥克一定要「用紙包」！他抖出真實理由：吃起來很爽

▲原PO指出，自己每次到麥當勞買大麥克，都會要求用紙包。（圖／翻攝PTT）

知名連鎖速食店「麥當勞」，由於旗下商品相當多樣，而吸引許多台灣民眾前往消費。不過，就有網友指出，自己每次到麥當勞買大麥克，都會堅持要用「紙包」方式包裝，而他也曝光理由，引起許多人討論。原PO於PTT 八卦板上發文，表示自己每次到麥當勞買大麥克時，都會跟店員要求以「紙包」的方式包裝漢堡，但要求完後，店員都會擺出一副面有難色的表情，還會再三確認，才會告知內場的員工。雖然大麥克一般都是用紙盒包裝，但他坦言「每次要吃的時候，青菜都會灑得到處都是，紙包雖然麻煩店員，但是吃起來很爽。」這樣的狀況，也讓原PO好奇發問，「大麥克堅持紙包的是什麼人？有沒有相關的八卦？？」貼文一曝光後，就引來許多網友討論，不少人也紛紛抱持同感，直言「用紙包可以集中阿！勁辣雞腿都改用紙包了，大麥克快跟進」、「紙包方便啊！盒子佔空間」、「原來可以要求用紙，盒裝真的不方便」、「盒裝直接用手抓整個油爆，紙包才好」、「盒裝超麻煩啦，掉出來的菜還要用手撈」、「盒裝的拿出來，料就全灑出來了」。事實上，麥當勞的漢堡總共有三種方式，分別為紙包、盒裝、盒子加紙包；而大麥克、麥香魚、勁辣雞腿堡等品項，由於易被壓爛，所以才以紙盒包裝，且員工製作時速度也會較快，同時還能保持外觀漂亮。但民眾若不想以紙盒包裝，也可項店員提出要求以紙包裝。（編輯：陳雅雲）