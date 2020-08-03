講電話說「敝姓」被嗆卑微！老江湖戳破真相：一用語才怪

▲原PO指出，自己講電話以「敝姓」介紹自身，卻被同事笑說太卑微。（圖／翻攝PTT）

有些人在表明自己身分時，會以謙稱用法「敝姓」來介紹自己。不過，就有女網友指出，自己在公司講電話用敝姓時，沒想到卻被年輕一輩的同事笑說「太卑微」，這就讓她相當不解「現在年輕人都不這樣說了嗎？」對此，就引來許多網友討論。原PO於PTT WomenTalk板上發文，表示自己在公司講電話時，對方詢問自己身分，她就回答「敝姓X」，但一講出口後就被身旁的年輕同事笑說「幹嘛這麼卑微」。這樣的狀況，也讓原PO疑惑發問，「是說沒想過這麼多，一直都覺得這樣比較有禮貌，是我老了嗎？現在年輕人都不這樣說了嗎？」問題一曝光後，就引來許多網友討論，不少人反而認為以敝姓自稱相當正常，「客服都會說敝姓X，比較正式的電話也是這樣」、「不管什麼產業，對外自稱都會這樣使用吧」、「貴姓跟敝姓不是蠻正常的嗎？謙虛有禮呀」、「這是電話禮儀，還好吧，現在一堆超沒禮貌的，你這樣才是正常的」。甚至還有鄉民認為，愛用「先生」和「小姐」自稱才奇怪，「公事上不都挺正常的嗎？自稱X小姐時都是不準備長期聯絡的廠商或推銷」、「我也說敝姓，有的人自稱先生小姐更奇怪」、「我也遇過有人自稱x小姐，當場......」、「對外人稱呼自己是X先生才奇怪吧」。不過，也有人提出不同看法，直言「公事才會，其他私事來往會改成：我姓X」、「覺得這種貶低自己的謙稱用詞有點假掰」、「覺得講『我』就可以了，除非對方先講自謙語，輩分比對方小的話再跟進就好」。（編輯：陳雅雲）