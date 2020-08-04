NOW早報／「像極了愛情」到底是？女被洗版崩潰：都亂用

「像極了愛情」爆紅到底是啥？女被洗版崩潰：一堆人亂用



隨著時代變遷，網路用語也不斷推陳出新，常常讓人看得一頭霧水；近日，在社群網站一句爆紅用語「像極了愛情」更是瘋狂洗版，一名女網友在《Dcard》崩潰哀嚎「不要再『像極了愛情』了！」貼文再度掀起高度熱議，甚至有網友笑稱「一堆跟風仔不懂亂用啊！」



原PO提到，最近一堆人在學假文青說「像極了愛情」，每天滑社群網站被瘋狂洗版，直呼「來搞笑完全不好笑好嗎？一直看到被用爛的笑話，真的很無聊，比假文青還要討厭」，大多是打了一串自以為很好笑的話，最後一句一定要加上「像極了愛情」，看久了有些煩躁，崩潰表示「打了一堆毫無關聯的句子，硬要加這句來搞笑，不要再『像極了愛情』了！」



貼文一出，立刻引發廣大網友共鳴，紛紛回應「你說得太有道理了，像極了愛情」、「啊這就是流行，前陣子不是『是在哈囉』也一樣大家白眼」、「超煩，這樣也能紅」、「真的，看到一直講的就好暴躁，到底在紅什麼？」「一堆跟風仔不懂亂用啊！」「臉書跟IG都是，看到只有白眼」、「完全Get不到現在流行什麼，看來我真的老了」。



不過，有網友表示「但是也不無道理啊，因為愛情本來就有很多種樣貌」、「雖然我也覺得講了很尷尬，但言論自由也不乾你的事」、「台灣人就愛跟風啊，一下就過去了啦，像極了愛情」、「啊不就流行語」；也有不少網友困惑「蛤？所以到底為什麼什麼都像極了愛情？」



事實上，「像極了愛情」2019年在中國大陸早已流行過，這個梗出自於中國大陸歌手「隔壁老樊」一首《我曾demo》中，歌曲描述愛情的滋味。當時一名網友在平台寫下評論：「玩歸玩，鬧歸鬧，曖昧上頭的那幾秒，像極了愛情；你可以碰我的身體，但不能碰我的手機；躺在我懷裡的時候，不要問我愛不愛你；都是出來玩的，動心就是你的不對了。」無意間引發許多人共鳴轉發，在中國大陸社群網站掀起一波流行。



而這波風潮會吹來台灣，全因導演蘇三毛上（7）月29日在臉書轉載一篇文字「教你如何寫詩」，步驟為：1.隨意寫一段話、2.最後加上「像極了愛情」、3.完成，就可以寫出文青的詩句，立刻被3千多名網友分享，讓這段「像極了愛情」再度迅速竄紅。



▲導演蘇三毛在臉書轉載「教你如何寫詩」，立刻被3千多名網友分享，讓這段「像極了愛情」再度迅速竄紅。（圖／翻攝自蘇三毛臉書） 今日天氣／哈格比颱風逐漸遠離！天氣仍不穩 慎防豪大雨





今（4）天哈格比颱風暴風圈將逐漸遠離，但台灣地區在低壓帶及暖溼偏南風影響下，天氣仍不穩定，南部、東部及東南部地區及澎湖、金門有間歇性陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，尤其應注意午後北部地區及其他山區有局部大雨或豪雨發生的機率；預測氣溫方面，各地高溫約31到35度；此外，台灣西半部、基隆北海岸、東北部沿海空曠地區及澎湖、金門易有8至9級強陣風，請民眾留意；而西半部、恆春半島、東南部（含綠島、蘭嶼）沿海地區及澎湖、金門有長浪發生的機率，應避免前往海邊活動。





改變世界戰略平衡？日媒：中國或擁有高端核導彈防禦技術





美中緊張關係持續升溫，雙方在南海、印太地區頻頻角力，軍力和對關鍵軍事技術的掌握也成了競爭籌碼。有日本媒體引述中國解放軍退役軍官說法，暗示中國擁有高端核導彈防禦技術，若消息屬實，或將改變世界戰略平衡的態勢。





根據日本《共同社》報導，曾在中國軍方管轄核導彈部隊的火箭軍服役多年的退役軍官楊承軍，近日在中國政府系雜誌《祖國》撰寫的評論中提到，中國已具備在落地前探測到敵方發射的核導彈、並用核武器進行反擊的預警系統，可在發射後數分鐘內探測並在落地前進行核反擊，由於目前全球只有美國和俄羅斯具備此軍事技術，因此中國的綜合核戰鬥力並不遜於美俄。



報導並指出，該系統可在發射後的初期階段、發射後在大氣層外飛行的中間階段、重返大氣層後的最後階段這3個階段探測核導彈。如果能在幾分鐘內進行反擊，則暗示中國正在開發，也已掌握在初期階段利用預警衛星探測發射時熱源的技術。



美國川普政府主張進入「大國競爭」時代，將與中國及俄羅斯全面角力，包含國防部長艾斯培、國務卿蓬佩奧等人在內，皆力主對抗中國帶來的威脅，因而調整美國的對外政策與戰略佈局。



根據《美國國防部新聞頻道》( DoD News Channel )等外媒報導，美國戰略司令部司令理查德（ Charles A. Richard ）海軍上將，上月底在美國空軍協會( Air Force Association )米切爾航空航天研究所( Mitchell Institute for Aerospace Studies )主辦的核威懾論壇上也提到，中國正在全面構建「三位一體」的核力量，其「洲際彈道導彈」和「戰略核潛艇」目前已經成軍，最後發展的是戰略轟炸機；同時，中國也正在發展新型指揮控制系統和預警系統，以提高常規作戰能力和現代化水平。



理查德還說，中國快速發展整體軍事能力的速度或許已超越美國。舉例來說，2013年時，中國還沒有1支海岸警備隊；但時至今日，中國海岸警備隊已經有255艘巡邏艇，可在避免引發武裝衝突的情況下投入使用。理查德認為，除了中國，俄羅斯也在過去的15年中加快核武的現代化進程，包括指揮控制、預警系統和作戰思想的更新，目前大約已完成了70％ 。從前述進度來看，再過10年，美國將同時面對俄羅斯和中國，這2個能與美國匹敵的核能力戰略競爭對手，美國過去從未面臨這種情況：「美國距離上次真正設想核武衝突的發生已是30年前的事」。



雖然如此，理查德也強調，美國國防部在國防戰略中具有良好的領導能力和解決局勢的戰略，並未因新冠肺炎疫情而有改變，仍保持完全的任務能力，而目前威懾戰術失效的可能性屬於低；若外部具體威脅的性質或程度改變，美方也將做出相應的措施。



▲中國的軍事實力，特別是核武方面的發展，近年越來越受到美國的忌憚。（圖／美聯社／達志影像）

曬男友視角！張香香「胸前開深U」 網驚：像極了愛情





網美張香香在IG上有超過50萬追蹤人數，是大家心目中的「無名正妹」，多年來也累積不少死忠粉絲，前（2）天她突然PO出一張男友視角的辣照，讓網友們又驚又喜直呼「像極了愛情！」





只見張香香站在泳池旁露出甜笑，身穿夢幻淺紫色比基尼，胸前的U字型設計引人遐想，纖細的四肢、白嫩肌膚一覽無遺，頭上還夾了髮飾，增添不少少女感，同時寫下「這次難得去了這麼美的飯店和泳池，可惜天公不作美，拍起來陰陰的，下次有機會要再來。」





值得注意的是，照片中的張香香牽起了一隻手，男友視角照掀起討論，比基尼照也大獲好評：「羨慕牽妳手的人」、「超美的，喜歡妳穿這套，襯托氣質仙女！」「妳的笑容讓天空都開朗」、「好美的男友視角，願亮麗的妳像極了愛情，有璀璨無比的美好假期」、「戀愛了！」



▲張香香身穿夢幻淺紫色比基尼。（圖／張香香IG）

好友變情敵怎解？男「十年兄弟情」破碎 眾人嘆：正常啊





與朋友吵架這種事難免會發生，其原因各有不同，有的僅是為了芝麻綠豆的小事，有的則是因金錢糾紛而鬧得不愉快，但也都還算好處理，不過若是因為「女人」而反目，那就不好說了。一名網友就在PTT以「好友變情敵怎麼解？」為題發文，他表示，有兩個原本非常要好的兄弟，但同時喜歡上同一個女生，而女生似乎比較喜歡A男，因此這對好兄弟的感情開始產生變化...





而B男後來似乎已看出女生對A男比較感興趣，便開始對A男不理不睬，就連A男傳訊息給他，他也都已讀不回，這讓原PO不知所措，並好奇「有沒有網友曾遇過這種情況？能說開講清楚和好嗎？還是只能就這麼感情破裂了呢？」同時強調雙方已是交情10幾年以上的好友了。



貼文一出，網友紛紛留言「這樣叫好友，太脆弱了吧」、「為了一個女的就破裂那也沒什麼真兄弟情，擔心啥」、「問女生願不願意退出成全他們兩個」、「這樣還叫好兄弟喔？酒肉朋友吧」、「看女的喜歡誰，男的是有選擇嗎」、「我會放棄欸，兄弟是一輩子的，有時候女朋友都不一定有兄弟那麼懂你」。



不過，許多過來人都認為，這種情況恐怕已經無解，「我看過這種情況，沒救了」、「在愛情面前，友情都沒用」、「男人間會吵架就只有可能為了錢、面子或女人」、「正常阿，在愛情前面友情根本是屁好嗎」、「遇過這種情況，只能說選女的，大概兄弟就不用當了，因為那種被刺卡著的心情，不是人人可解，所以把少個好朋友計入成本內來考慮會比較直接點」、「扯到女的就不用當好朋友了」。



▲網友在PTT討論「好友變情敵怎麼解？」（圖／翻攝自PTT）

福多且財旺！3生肖女天生「旺夫益子」 娶回家幸福一生





#屬「豬」女：



屬豬的女人五行水氣旺盛，水代表財，換言之則是財氣旺盛，因此屬豬的女生攜福帶財，小時旺父旺母，長大嫁人後則能幫助老公事業步步高升，旺夫值極高，家門財源廣進。另外，屬豬女命中兒女雙全，非常有後代福氣，且晚年後自身福氣還能帶給子孫，可謂一旺三代。



