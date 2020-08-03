南北年薪差距30萬！男曝「選中南部」優勢：以後不會後悔

出外工作不容易！不少台灣人在出社會後尋找工作地點，往往會考慮到比較有跳槽機會的地區，希望能在工作數年後找到一份高薪且穩定的工作，甚至能達到突破百萬的門檻，不過居住地和薪資之間的平衡就也造成了許多人的苦惱。近日就有一位北漂網友好奇詢問如果南北部工作年薪有差距，該如何做出選擇，引發網友討論。

近日在PTT的八卦版上就有一位網友提到，自己因為家鄉在中南部，雖然可以在家鄉附近找到年薪有120萬的工作，不過以自己的工作能力和條件，他也在北部收到應徵邀請，對方甚至開出了年薪150萬的優渥薪資，讓他不禁糾結「要往北部發展還是待在中南部就好」。

▲年薪120萬的中南部工作和150萬在北部讓網友好苦惱。（圖／翻攝自PTT）

而該篇文章曝光後，不少北上工作的民眾就紛紛勸他選擇北部的這份工作，網友就點出兩者之間差異在於這筆年薪30萬，在台北完全足夠原PO租一間環境不錯的好房子，當然可以選擇待在北部，也有其他網友認為「北部150萬吧，已經可以過得不錯了活動又多」、「要看發展機會」。

但也有在中南部工作的網友認為，原PO如果拿下那份年薪120萬的工作，「肯定中南部過得更爽」，並提到雖然娛樂項目並不如台北多，「但十年後住台北的那個會羨慕你」，另外也有網友回應「秒選家鄉啊，不用房租就是舒服」、「住麻豆在南科工作可以」、「選中南部不會後悔，北上卻會」、「肯定中南，房價差好幾倍」。（編輯：楊智傑）