兩閨蜜都PO男友照！女一看「男方身分」臉綠：我該怎麼辦

▲原PO指出，自己發現兩位朋友的男朋友是同一人。（圖／翻攝Dcard）

不少人都會在社群平台上，分享自己的生活點滴。不過，就有女網友指出，自己看到兩個閨蜜，都在社群平台上分享與男友的生活，但她就眼尖一瞧，竟發現兩人的男友身分不太妙，而讓她焦急發問「該怎麼辦？」原PO於《Dcard》上發文，表示自己在滑Instagram限時動態時，看到兩個不同的女生都曾和一名男性出門，兩人都在內文表明「這位男性是『男友』」，然而，她仔細一瞧就發現兩人男友竟是同一人！她也解釋，這兩人都是自己的朋友，但因為交友圈不同，女生雙方是互相不認識的。這樣的狀況，就讓原PO崩潰求救，「台中有這麼小嗎？可以吃甘蔗吃成這樣，男生我不認識，但那兩位女生都是我朋友，該...該...跟他們說嗎？」問題一曝光後，就引來許多網友討論，不少人一看也嚇壞直言，「天阿...但都是朋友，該說一下才對」、「都截圖互給對方看阿！是朋友，就做到朋友該做的」、「當然要說，不說事情早晚也會發生，還不如不要再讓傷害更深」、「要說，但我覺得先跟比較理性的朋友講，以免吵架」。但也有過來人建議，「我真的覺得不要多管閒事（慘痛的教訓），除非對方是你關係非常好的朋友」、「要不要說看你啦！之前發生過類似的事情，然後女生還反過來指責我說亂講話什麼的」。（編輯：陳雅雲）