台灣哪個景點會想再訪？「第一名」超意外：此生還沒去過

▲有網友在PTT女孩版疑惑表示，台灣有哪個景點會讓人想一去再去？貼文立刻引發熱議，豈料第一名景點卻讓眾人感到相當意外。圖為九份。（示意圖／翻攝自Pixabay）

▲有網友在PTT女孩版疑惑表示，台灣有哪個景點會讓人想一去再去？貼文立刻引發熱議，豈料第一名景點卻讓眾人感到相當意外。（圖／翻攝自PTT）

▲有網友在PTT女孩版疑惑表示，台灣有哪個景點會讓人想一去再去？貼文立刻引發熱議，豈料第一名景點卻讓眾人感相當意外。圖為蘭嶼。（圖／翻攝自觀光局）

▲有網友在PTT女孩版疑惑表示，台灣有哪個景點會讓人想一去再去？貼文立刻引發熱議，豈料第一名景點卻讓眾人感到相當意外。圖為澎湖。（示意圖／翻攝自Pixabay）

▲有網友在PTT女孩版疑惑表示，台灣有哪個景點會讓人想一去再去？貼文立刻引發熱議，豈料第一名景點卻讓眾人感到相當意外。圖為太魯閣國家公園。（示意圖／翻攝自Pixabay）

▲有網友在PTT女孩版疑惑表示，台灣有哪個景點會讓人想一去再去？貼文立刻引發熱議，豈料第一名景點卻讓眾人感到相當意外。圖為日月潭。（示意圖／翻攝自Pixabay）

在疫情爆發之前，許多外國人來台旅遊，不外乎會造訪九份、淡水、日月潭，甚至是國家公園等知名景點，不過，近日有網友在PTT女孩版疑惑表示，台灣有哪個景點會讓人想一去再去？貼文立刻引發熱議，豈料第一名景點卻讓眾人感到相當意外，驚呼「此生還沒去過耶！」原PO提到，哪個台灣景點是會讓大家想要一去再去的？自己最喜歡的是台中高美濕地跟東海大學，認為高美濕地夕陽很美，還有很多生物，逗趣表示「東海大學則是有很多漂釀（亮）的女大生！沒啦，教堂跟文理大道我很喜歡，可以坐在那邊待整天」，最後不禁好奇詢問廣大鄉民「台灣的哪個景點會一直去的呢？」貼文一出，立刻引發網友熱議，其中呼聲最高的景點第一名為外島蘭嶼，「蘭嶼啊」、「絕對是蘭嶼」、「蘭嶼想去看看，此生還沒去過耶！」其次依序為綠島和澎湖「綠島，每年必去」、「澎湖，8次了，九月底第9次！」「澎湖七美」、「綠島和澎湖」。不過，也有網友表示「之前從花蓮太魯閣開山路到台中，在中橫看到雲海，超級美的，很想再去，但真的好高又好遠」、「合歡山，摸黑坐小巴上觀景台，看完日出雲海，再坐小巴下山，沿途的壯麗風景」、「日月潭」、「北海岸」、「海拔高都可以」、「新竹舊城區」、「七星潭」、「新竹舊城區」、「武陵農場」。（編輯：賴詠璿）