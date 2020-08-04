網路瘋傳心測！回答10問題　秒解「你的性格像哪種動物」

人和動物天生就存在某種神秘關係，每個人都有著不同的個性與特質，當然，動物也一樣。想知道自己的性格最像哪種動物嗎？根據《星座屋》的心理測驗，只要回答以下10個問題，立馬就能得知，快來一探究竟吧！

測驗開始

1.你經常會和熟悉的同事或者朋友一起聚餐嗎？

a.是的—2

b.更喜歡和家人在一起—3

2.休假時，你通常是待在家還是出去玩？

a.在家裡—3

b.出去玩—4

3.和朋友一起用餐，餐費是對方主動付的，好像花了不少錢，你會有什麼感覺？

a.覺得過意不去，之後會跟他平攤費用—4

b.覺得沒什麼，會道謝但不出錢—5

4.第一次參加婚禮，是在一個陌生場合，你會怎麼辦呢？

a.一個人待著玩手機—5

b.找陌生人聊天—6

5.有個美女或者帥哥一直盯著你看，你會有什麼感覺？

a.覺得對方對自己有想法—6

b.覺得不好意思—7

6.你喜歡買打折的衣服還是一定要買名牌？

a.打折的—7

b.只買名牌—8

c.無所謂，看心情—9

7.一位正妹正在等計程車，憑直覺你認為她要去做什麼？

a.去面試工作或學校—8

b.去約會—9

8.你平時喜歡追逐或關注時尚方面的東西嗎？

a.是—9

b.否—10

c.偶爾—B

9.你交過幾個女朋友或男朋友？

a.1個—D

b.2個—E

c.大於2個 —10

10.你最長能多久不吃飯？

a.一餐都不行—F

b.1個禮拜—A

c.1天—C

▲回答10個問題，秒解「你的性格像哪種動物」？（示意圖／取自pixabay）

結果分析

A ：羊

你的性格像羊一樣溫馴，善良就是你最大的特點，你待人友善，從不與人為敵，也不會隨意亂發脾氣。大家有什麼困難，你都會第一時間站出來幫忙，是朋友眼中的熱心腸，同時也是他們傾訴煩惱的垃圾桶，正因為你這樣的性格，大家都特別喜歡和你做朋友。

B：豹

你特立獨行，善於思考，且危機意識甚高，隨時待機而動，只要周圍一有動靜，你就會立刻提高警覺。這樣的你能時時刻刻走在潮流尖端，抓住時代的脈搏，創造出好產品與好業績。不僅如此，你遇到困難也會迎難而上、全力以赴，困難非但不會阻礙你前進，反倒是激發你的個人意志和鬥志，讓你距離成功越來越近，這也是你能成功的最大關鍵。

C：獅子

你待人真誠，做事光明磊落，加上天生就擁有極強的優越感和獨特感，就像擁有「森林之王」美譽的獅子一樣，天生就是個領導者。你的閃光點也是自然界無人能及的，別人只有羨慕的份。此外，你是個非常愛面子的人，絕不允許別人的風頭壓過自己。

D：牧羊犬

牧羊犬專屬的特點就是「專一」、「衷心」，這樣的你對待感情當然也是死心塌地，會一直守護著某段愛情，一生只愛一個人！同樣的，做事情也有始有終，會用心做到極致，彷彿外界的事都與你無關。在危險來臨時，你總會拼命去保護心愛的人，即使犧牲自己，你也不會後悔。你的深情和專情會讓你的另一半很傾心，充滿安全感與歸屬感，你們的愛情也會長長久久。

E：老鷹

你天生觀察力敏銳，更有著卓越的智慧和縝密的思維能力，雖然你的外表看似有些木納，但你只是在靜靜觀察周圍的世界和人罷了！你會時刻留意自己的目標出現，憑著敏銳的洞察力來提醒著自己，緊盯目標和獵物，隨時保持作戰狀態，不停磨練著自己，為後續的出擊做好萬全準備。

F：狼

雖然上天沒有賦予你出眾的能力，但你從小就練就了像狼一樣的戰鬥力「快、狠、準」！你的目標性很強，有著永不服輸的個性，同時具有很高的集體榮譽感及責任感，無論在多惡劣的情況下，都能戰勝種種困難，為團隊拿下至高榮譽。而在人群中，你也總是脫穎而出，不知不覺成了鎂光燈焦點。（編輯：許苡晴）