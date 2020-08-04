台灣迎來第二波疫情？媽衝藥局見「一畫面」嚇壞：別鬧喔

▲網友討論藥局購買口罩的人龍又變多。（圖／NOWnews資料照片）

台灣近日一連新增 7 起病例，其案 469 的比利時工程師感染源仍待釐清，不少民眾憂心是否會爆發第二波疫情。對此，就有網友討論「大家是不是又突然怕的要命才在買口罩」貼文引發熱議。原PO在「口罩現貨資訊」專區貼文指出「這幾天又新增確診，還有一個工程師感染源不確定，結果那天去藥局買實名制口罩居然開始要排隊了？我是從今年到現在一直買實名制的人，進去買的時候，藥師還說從昨天開始就一堆人跑來買，台灣人真的別鬧了，一定要等爆發才會怕嗎？然後又要一窩蜂搶口罩」。貼文一出，網友紛紛回應「就沒事都不怕啊，一點風吹草動又開始排隊了」、「好險我已經準備三年份」、「藥局排隊 +1 藥師說昨天還有人沒買到，超扯」、「口罩多到滿出來的時候，沒人要買，現在一出事大家又用搶的，真的很瞎」、「住台北，家裡附近的藥局昨天是直接賣光....」。而對於目前台灣的狀況，疫情指揮中心專家小組召集人張上淳日前表示，如果全民期待台灣只能「零確診」，那麼邊境真的很難放鬆，尤其最近幾例個案並沒有真的傳播開來，民眾卻普遍感到相當嚴重，他認為，相較於要求所有指數都要100%正常，把病治好更為重要，呼籲民眾不要因為新增1、2例，就忽略整體疫情控制。（編輯：張嘉哲）