吃「普渡供品」會影響身體？過來人曝經驗：後果很嚴重

▲普渡供品十分多樣化。（圖／記者蘇榮泉攝，資料照片）

中元普渡是台灣民間一年一度的重大習俗，多數人都會購買大量的零食、鮮食、飲料等等供品祭祀祖先，而公司行號也會舉行祭祀儀式，期許營運順順利利。但是普渡後的供品，一般人去吃有什麼禁忌嗎？就有網友詢問，普渡的東西人吃了，「對身體會有什麼影響嗎？」引發熱議。有網友日前在臉書社團「靈異公社」發文詢問，普渡的東西鬼吃過了，人再吃的話，對身體會有什麼影響嗎？文章一出，引發熱議。許多網友紛紛在底下留言說，「對體重有很大的影響」，「一定有影響啊，會變胖」、「受影響的應該是體重計～數字會上升」、「會變胖，不要問為什麼，你會怕」、「吃那麼多年的經驗，體重變胖的後果很嚴重」。但也有網友認為普渡後的供品似乎會變得不太一樣，「味道變淡」、「我覺得真的不要吃」、「吃了不會怎樣，沒味道而已」、「體質敏感、運氣差的，普渡的都別吃」、「有些人礙於體質比較敏感吃了會不舒服」。另有內行網友指出，普渡時間多在夏季且於戶外舉行，受到陽光照射加上現場燒香等因素，有些變質也是正常的，「曬下午的太陽旁邊又一堆香，不壞也難」、「平時在太陽下曬那麼久，食物都不會變質嗎」、「農曆七月大熱天的，熟食擺著一小時能不壞但也已變質了」、「覺得有影響那是心理作用，或者是說，有些食物曝曬太久也是會變質」。（編輯：倪浩軒）