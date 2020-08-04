她用「印尼泡麵」自製銷魂早餐！眾全垂涎：有外送服務？

▲一名女網友用「印尼泡麵」及餐包捲，做出「超銷魂早餐」，讓人看後不禁垂涎，甚至還有人直問「有外送服務？」（圖／翻攝自臉書社團《我愛全聯-好物老實説》）

早餐是一天的活力來源，而台灣早餐店眾多，中西式口味應有盡有，無論是連鎖早餐店或超商，皆提供了多元選擇。不過，老是外食也有吃膩的一天，近日有網友就分享自己在家動手DIY的美味料理，只見她用「印尼泡麵」及餐包捲，做出「超銷魂早餐」，讓眾人看後不禁垂涎，甚至還有人直問「有外送服務嗎？」

原PO在臉書社團《

我愛全聯-好物老實説》

中貼出美食照，並透露這是今（4）天做給孩子們的早餐「炒麵麵包」。而從照片可見，原PO將「印尼泡麵」加入梅花豬肉絲與雞蛋一起炒，接著將炒好的炒麵放進餐包捲中，最後灑上海苔粉並擠上沙拉，美味的簡易早餐即完成。

▲有網友用「印尼泡麵」及餐包，做出「超銷魂早餐」，讓人看後不禁垂涎。（圖／翻攝自臉書社團 《 我愛全聯-好物老實説》 ）

▲美味的「炒麵麵包」成品。（圖／翻攝自臉書社團 《 我愛全聯-好物老實説》 ）

而成品一曝光，網友全都飢腸轆轆，紛紛留言「請問有外送服務？」、「哇塞！好厲害可以開店了吧！」、「請問有缺小孩嗎？」「感覺很讚」、「古早味」、「好想試看看」；另還有內行直指「加上柴魚會更香喔」、「加幾片小黃瓜或是蘋果也可哦！」

事實上，不見得一定要用印尼泡麵來製作，其他種類的泡麵也可拿來嘗試，做法大同小異，只需準備好泡麵，並加入自己喜愛的配料，如：香菇、青菜、牛（羊）肉絲、雞蛋等，炒熟後再放入餐包卷中，最後依個人喜好灑上調味料即可。當然，能不吃泡麵是最健康的，不過，這種做法的好處就是方便，大家在閒暇之餘，不妨可動手試試看。（編輯：許苡晴）