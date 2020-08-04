汪星人「肌肉背影照」激發改圖大戰　67萬人朝聖：超霸氣

▲日本網友分享這張小狗的背影照，意外激發改圖大戰。（圖／翻攝自@Kazu_nekogasuki的推特）

▲日本網友分享的小狗背影照，意外激發改圖大戰。（圖／翻攝自@Kazu_nekogasuki的推特）

▲日本網友分享的小狗背影照，意外激發改圖大戰。（圖／翻攝自@Kazu_nekogasuki的推特）

▲日本網友分享的小狗背影照，意外激發改圖大戰。（圖／翻攝自@Kazu_nekogasuki的推特）

▲日本網友分享的小狗背影照，意外激發改圖大戰。（圖／翻攝自@Kazu_nekogasuki的推特）

▲日本網友分享的小狗背影照，意外激發改圖大戰。（圖／翻攝自@Kazu_nekogasuki的推特）

▲柴犬轉身的瞬間，尾巴看起來就像揮出去的右勾拳。（圖／翻攝自@Kazu_nekogasuki的推特）

這就是日本人的幽默！日本網友經常在推特上創造出一些獨特的哏圖，比如說一系列「肌肉動物」就是很紅的惡搞話題，本來是平常的小動物照片，因為角度造成讀者的誤會，然後再被網友巧手P圖，製作出爆笑的視覺效果。有位日本網友前天（2）分享了一張自己養的小狗的照片，意外激發出新一波的改圖大戰，讓大家笑翻。有位日本網友在推特上發布了一張照片，照片中可以看到狗狗以趴臥的姿勢舒服地坐在地上，但因為拍攝角度的關係，鏡頭剛好沒拍到狗狗的腳掌，整個畫面意外很像是一位擁有寬廣肩膀的壯碩男子的背影。原PO分享照片後，只是笑稱偶然拍下的照片，看起來覺得很有趣。但網友可全都瘋狂了，紛紛在底下貢獻出自己的改圖大作。像是這個，汪星人化身為走進健身房的男子。或是這個，以素描筆觸呈現，看起來就像是一本功夫漫畫的男主角。和真人的背影合在一起，竟然覺得很相配？完全零違和。還有網友進一步惡搞，讓狗狗化身為受刑人所拍的背影檔案照。直接打上一個「滅」字在背上，看起來也是霸氣十足。網友的創意讓大家笑翻，原PO隨手分享的愛犬照片，竟然在兩天內吸引了超過67萬人按讚，被轉分享超過16萬次，成為推特熱門話題。如果有人不知道「肌肉動物」的由來，下圖的「揮拳柴犬」可以說是激發惡搞改圖的始祖之一，看起來是不是很像一位猛男正在揮出一記右勾拳？只能說網友實在太有創意！（編輯：倪浩軒）